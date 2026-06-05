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5 июня, 21:59

Мбаппе — о Месси и Роналду: «Они действительно разные, в них все противоположно»

Алина Савинова

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о португальце Криштиану Роналду и аргентинце Лионеле Месси.

«Месси или Роналду? Я играл с Месси и играл против Роналду. Криштиану — мой кумир. Сыграв против обоих, я понял, что они действительно разные. Соперничество между ними было хорошим, потому что все в них совершенно противоположно», — сказал Мбаппе в видео на YouTube-канале Sorare.

Также футболист рассказал, как относится к утверждению о том, что один из них добился успеха благодаря труду, а другой благодаря таланту.

«Это говорят люди, которые не играют в футбол. Если ты можешь сказать, что у Роналду нет таланта или что Месси не трудился — значит, ты никогда в жизни не надевал бутсы и не ходил тренироваться каждый день. Я не могу понять, как можно прийти к такому выводу», — добавил он.

41-летний Роналду является обладателем пяти «Золотых мячей», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы. 38-летний Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион мира и олимпийский чемпион.

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Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2
 Реал 38 27 5 6 77-35 86
3
 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4
 Атлетико 38 21 6 11 62-44 69
5
 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6
 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7
 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8
 Р. Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9
 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10
 Р. Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11
 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12
 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13
 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14
 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15
 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16
 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17
 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18
 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19
 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20
 Овьедо 38 6 11 21 26-60 29
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.05 22:00 Алавес – Р. Вальекано 1 : 2
23.05 22:00 Бетис – Леванте 2 : 1
23.05 22:00 Сельта – Севилья 1 : 0
23.05 22:00 Эспаньол – Р. Сосьедад 1 : 1
23.05 22:00 Хетафе – Осасуна 1 : 0
23.05 22:00 Жирона – Эльче 1 : 1
23.05 22:00 Мальорка – Овьедо 3 : 0
23.05 22:00 Реал – Атлетик 4 : 2
23.05 22:00 Валенсия – Барселона 3 : 1
24.05 22:00 Вильярреал – Атлетико 5 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 25
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 23
Анте Будимир
Анте Будимир

Осасуна

 17
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 10
Педри
Педри

Барселона

 9
И К Ж
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 34 2 10
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 29 2 9
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 33 2 6
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