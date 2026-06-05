Мбаппе — о Месси и Роналду: «Они действительно разные, в них все противоположно»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о португальце Криштиану Роналду и аргентинце Лионеле Месси.

«Месси или Роналду? Я играл с Месси и играл против Роналду. Криштиану — мой кумир. Сыграв против обоих, я понял, что они действительно разные. Соперничество между ними было хорошим, потому что все в них совершенно противоположно», — сказал Мбаппе в видео на YouTube-канале Sorare.

Также футболист рассказал, как относится к утверждению о том, что один из них добился успеха благодаря труду, а другой благодаря таланту.

«Это говорят люди, которые не играют в футбол. Если ты можешь сказать, что у Роналду нет таланта или что Месси не трудился — значит, ты никогда в жизни не надевал бутсы и не ходил тренироваться каждый день. Я не могу понять, как можно прийти к такому выводу», — добавил он.

41-летний Роналду является обладателем пяти «Золотых мячей», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы. 38-летний Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион мира и олимпийский чемпион.

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