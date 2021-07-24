Вячеслав Колосков: «Раз не удалось договориться с иностранцем, Карпин — абсолютно логичный выбор»
— Неделю назад вы сказали: «У нас в России нет тренеров сильнее Станислава Черчесова. Если уж убрали Черчесова, нужно назначать иностранца»...
— Назначение Карпина, не скрою, стало для меня довольно неожиданным поворотом событий. Ведь когда Черчесов покинул сборную, писали, что и Слуцкий, и Семак, и Карпин отказались возглавить национальную команду, потому что у них есть обязательства перед своими клубами и так далее. Но дело не только в этом.
— А в чем еще?
— Что я имел в виду, когда говорил об иностранном тренере? Мы все посмотрели чемпионат Европы, увидели современный футбол — агрессивный, атакующий, зрелищный основанный на надежном контроле мяча. Так? Все этого не было у сборной России. Ведь неслучайно в Чехии и Дании замечали, что Россия играет в старомодной манере... Поэтому я ратовал за приглашение иностранного специалиста, который попытается поставить нам современный футбол.
— Но назначили Карпина.
— Видимо, что-то не срослось в переговорах с иностранцем. Я не знаю всех деталей, нас никто не посвящал. Но возник вопрос: если не иностранец, то кто? Выбор пал на Карпина. И это абсолютно логичное решение.
— Почему?
— Человек прошел огромную школу как футболист. Он поиграл на высочайшем уровне и у нас, и в Испании. В сборной России был заметной очень фигурой. Карпин давно работает тренером. Это его призвание. Чувствуется, что он горит, живет этим делом. И в «Ростове» он, кстати, старается ставить современный футбол. Другое дело — не все получается. Футболисты меняются, а у ряда исполнителей наблюдаются серьезные проблемы в техническом оснащении. Да даже возьмите вчерашний матч с «Динамо». «Ростов» атакует, мяч держит, а пропускает два мяча. Многое упирается в уровень игроков... В общем, выбор в пользу Карпина мне понятен. И потом нужно понимать еще одну вещь.
— Какую?
— В сложившейся ситуации не каждый согласится возглавить сборную. Совсем скоро матчи отборочного цикла. На кону репутация тренера. Понятно, что перед ним стоит задача вывести сборную на ЧМ. И Карпин рискнул, согласился! Значит, Валерий Георгиевич видит, что с нынешними игроками можно достичь этой цели.
— Совмещение постов — большая ошибка?
— А как здесь быть? Карпин пошел на риск. Вот он до декабря работает в сборной. А что потом? Он же теоретически может остаться без работы. Так что РФС пошел на такой шаг. Тем более, что Дюков выполнил свое обещание: назначил тренера до старта нового сезона в РПЛ. Конечно, куда ни глянь — одни риски. Но Карпин молодец уже в том, что он не испугался.
— Почему Карпин, а не Бердыев?
— Так вы же сами, журналисты, критиковали Бердыева за его футбол, писали про «автобус»... Это от вас шло. А нас сейчас «автобус» не нужен.
— Считаете, Карпин ставит более современный футбол?
— Конечно. Я же в том числе и на ваши заметки ссылаюсь. Вы же сами говорили: ну что это за футбол у Бердыева — смотреть не возможно!
— При этом Бердыев дважды выигрывал чемпионат России, а у Карпина нет трофеев.
— Можно долго рассуждать... Семак трижды выигрывал чемпионат России. Но это не означает, что он автоматически является главным тренером сборной России. Так? Я уже вам сказал: в сложившейся ситуации назначение Карпина — абсолютно логичное решение!
— При Карпине Дзюбу мы в сборной не увидим?
— А я бы не был столь категоричен. Если по футбольным качествам Дзюба подходит Карпину, то почему тренер его не вызовет? Если Карпин видит Дзюбу в своей команде, то никаких проблем я не вижу. Сядут, поговорят, все вопросы снимут между собой. Вот и все. Ну да, где-то зацепились, что-то сказали... Но здесь на первый план должен выйти спортивный принцип.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю