Почетный президент РФС — о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной.

— Неделю назад вы сказали: «У нас в России нет тренеров сильнее Станислава Черчесова. Если уж убрали Черчесова, нужно назначать иностранца»...

— Назначение Карпина, не скрою, стало для меня довольно неожиданным поворотом событий. Ведь когда Черчесов покинул сборную, писали, что и Слуцкий, и Семак, и Карпин отказались возглавить национальную команду, потому что у них есть обязательства перед своими клубами и так далее. Но дело не только в этом.

— А в чем еще?

— Что я имел в виду, когда говорил об иностранном тренере? Мы все посмотрели чемпионат Европы, увидели современный футбол — агрессивный, атакующий, зрелищный основанный на надежном контроле мяча. Так? Все этого не было у сборной России. Ведь неслучайно в Чехии и Дании замечали, что Россия играет в старомодной манере... Поэтому я ратовал за приглашение иностранного специалиста, который попытается поставить нам современный футбол.

— Но назначили Карпина.

— Видимо, что-то не срослось в переговорах с иностранцем. Я не знаю всех деталей, нас никто не посвящал. Но возник вопрос: если не иностранец, то кто? Выбор пал на Карпина. И это абсолютно логичное решение.

— Почему?

— Человек прошел огромную школу как футболист. Он поиграл на высочайшем уровне и у нас, и в Испании. В сборной России был заметной очень фигурой. Карпин давно работает тренером. Это его призвание. Чувствуется, что он горит, живет этим делом. И в «Ростове» он, кстати, старается ставить современный футбол. Другое дело — не все получается. Футболисты меняются, а у ряда исполнителей наблюдаются серьезные проблемы в техническом оснащении. Да даже возьмите вчерашний матч с «Динамо». «Ростов» атакует, мяч держит, а пропускает два мяча. Многое упирается в уровень игроков... В общем, выбор в пользу Карпина мне понятен. И потом нужно понимать еще одну вещь.

— Какую?

— В сложившейся ситуации не каждый согласится возглавить сборную. Совсем скоро матчи отборочного цикла. На кону репутация тренера. Понятно, что перед ним стоит задача вывести сборную на ЧМ. И Карпин рискнул, согласился! Значит, Валерий Георгиевич видит, что с нынешними игроками можно достичь этой цели.

— Совмещение постов — большая ошибка?

— А как здесь быть? Карпин пошел на риск. Вот он до декабря работает в сборной. А что потом? Он же теоретически может остаться без работы. Так что РФС пошел на такой шаг. Тем более, что Дюков выполнил свое обещание: назначил тренера до старта нового сезона в РПЛ. Конечно, куда ни глянь — одни риски. Но Карпин молодец уже в том, что он не испугался.

— Почему Карпин, а не Бердыев?

— Так вы же сами, журналисты, критиковали Бердыева за его футбол, писали про «автобус»... Это от вас шло. А нас сейчас «автобус» не нужен.

— Считаете, Карпин ставит более современный футбол?

— Конечно. Я же в том числе и на ваши заметки ссылаюсь. Вы же сами говорили: ну что это за футбол у Бердыева — смотреть не возможно!

— При этом Бердыев дважды выигрывал чемпионат России, а у Карпина нет трофеев.

— Можно долго рассуждать... Семак трижды выигрывал чемпионат России. Но это не означает, что он автоматически является главным тренером сборной России. Так? Я уже вам сказал: в сложившейся ситуации назначение Карпина — абсолютно логичное решение!

— При Карпине Дзюбу мы в сборной не увидим?