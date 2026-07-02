Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»

Нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном».

Соглашение рассчитано на сезон-2026/27. Зарплата россиянина — 1 миллион долларов, подписной бонус — 3,25 миллиона, также предусмотрен бонус за количество сыгранных матчей в размере 4,75 миллиона (10 матчей).

40-летний хоккеист — рекордсмен НХЛ по количеству голов — 929, россиянин прошел достижение Уэйна Гретцки (894 гола) в апреле 2025 года.

По сумме голов в регулярном чемпионате и плей-офф Овечкин уступает достижению канадцу всего 10 шайб — 1006 (929+77) против 1016 (894+122).

На счету Овечкина, выбранного «Вашингтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, 1687 (929+758) очков в 1573 матчах регулярного чемпионата и 147 (77+70) очков в 161 встрече плей-офф. В 2018 году он вместе с «Кэпиталз» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли.

В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 64 (32+32) очка и в 20-й раз за 21 сезон в лиге преодолел отметку в 30 голов.