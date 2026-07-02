Испания — Австрия: гол Кукурельи правильно не засчитан

На 29-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 Испания — Австрия судья Гленн Нюберг самостоятельно принял верное решение и без помощи видеоассистентов не засчитал взятие ворот Александра Шлагера.

В том эпизоде после подачи испанцами углового Пау Кубарси блокировал голкипера, нарушив правила.

Как раз об этом говорил на днях председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина: «Чтобы повысить темп игры, судьям было рекомендовано не наказывать за обычный игровой контакт и обращать внимание на ряд специфических ситуаций, которые могут возникать из-за тактики некоторых команд. Один из примеров — когда атакующие игроки пытаются помешать защитникам перемещаться. Само по себе занятие позиции не является нарушением правил. Однако если атакующий игрок не обращает внимания на мяч и намеренно, пусть даже незначительно, смещается с очевидной целью заблокировать движение соперника и помешать ему обороняться, судьи, а при необходимости и ВАР, должны тщательно анализировать такой эпизод и вмешиваться.

Особенно это касается ситуаций, когда подобная тактика используется, чтобы лишить вратаря команды соперника возможности защищать свои ворота.

Тренеры и футболисты были заранее проинформированы об этих рекомендациях, поэтому для них не должно стать неожиданностью, что судьи будут наказывать такие нарушения».