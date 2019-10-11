В домашних матчах за сборную Гильерме не пропускает

В московском матче против Шотландии (4:0) Гильерме сыграл на «ноль» и продлил сухую серию в домашних играх за сборную России. За 585 минут никому из соперников нашей сборной не удалось огорчить натурализованного бразильца на территории России. Зато в четырех гостевых встречах он пропустил шесть мячей. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи сборной России, в которых играл Гильерме

Дата Турнир Город Матч Минуты 26.03.2016 ТМ Москва Литва — 3:0 45 11.10.2018 ЛН Калининград Швеция — 0:0 90 14.10.2018 ЛН Сочи Турция — 2:0 90 08.06.2019 ОЧЕ Саранск Сан-Марино — 9:0 90 11.06.2019 ОЧЕ Нижний Новгород Кипр — 1:0 90 09.09.2019 ОЧЕ Калининград Казахстан — 1:0 90 10.10.2019 ОЧЕ Москва Шотландия — 4:0 90

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