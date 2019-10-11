В домашних матчах за сборную Гильерме не пропускает
В московском матче против Шотландии (4:0) Гильерме сыграл на «ноль» и продлил сухую серию в домашних играх за сборную России. За 585 минут никому из соперников нашей сборной не удалось огорчить натурализованного бразильца на территории России. Зато в четырех гостевых встречах он пропустил шесть мячей. (Кирилл Бурдаков)
Домашние матчи сборной России, в которых играл Гильерме
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Матч
|
Минуты
|
26.03.2016
|
ТМ
|
Москва
|
Литва — 3:0
|
45
|
11.10.2018
|
ЛН
|
Калининград
|
Швеция — 0:0
|
90
|
14.10.2018
|
ЛН
|
Сочи
|
Турция — 2:0
|
90
|
08.06.2019
|
ОЧЕ
|
Саранск
|
Сан-Марино — 9:0
|
90
|
11.06.2019
|
ОЧЕ
|
Нижний Новгород
|
Кипр — 1:0
|
90
|
09.09.2019
|
ОЧЕ
|
Калининград
|
Казахстан — 1:0
|
90
|
10.10.2019
|
ОЧЕ
|
Москва
|
Шотландия — 4:0
|
90
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