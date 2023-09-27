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Радченко: «Камерун — серьезный соперник для сборной России впервые за долгое время»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко считает Камерун серьезным соперником для российской команды.

«Камерун — хорошая сборная, является крепким орешком. Много камерунцев играют в топовых европейских чемпионатах и являются опытными игроками. Это будет серьезный соперник для нашей сборной впервые за долгое время. Матч с Камеруном покажет, на что способна сборная России. Думаю, что просмотрев большое количество футболистов, Карпин найдет оптимальный состав», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. 27 сентября генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан сообщил, что президент федерации Самюэль Это'О посетит эту игру.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-match-s-kamerunom-pokazhet-na-chto-sposobna-sbornaya-rossii-289028/
Дмитрий Радченко
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