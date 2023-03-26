Дюков о победе России над Ираком: «Отличный футбол, было важно победить дома»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал победу сборной России над Ираком (2:0) в товарищеском матче.

«Отличный футбол, домашний матч. Первая игра дома с ноября 2021 года, это было важно. Первый тайм получился не очень убедительным, были подходы, мы создавали не так много остроты. Голевые моменты создавали у своих ворот своими же усилиями. Второй тайм был другим, удалось минимизировать ошибки, реализовали два момента, но голов могло быть и больше.

Заявление Матыцина о словах Карпина? Этот вопрос нужно задать Валерию Георгиевичу. Наверное, речь идет о том, что была не очень точная формулировка. То, что он ответил, наверное, было вырвано из контекста», — приводит слова Дюкова корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

Матч Россия — Ирак прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и стал первым для российской команды на домашнем поле за полтора года. Сборная России провела предыдущий домашний матч 11 ноября против Кипра (6:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, та встреча также состоялась на «Газпром Арене».