Кузяеву грозит несколько матчей дисквалификации. Даже товарищеских

Далер Кузяев, удаленный в конце товарищеского матча сборной России с командой Ирака (2:0), может получить многоматчевую дисквалификацию от Международной федерации футбола (ФИФА).

В зависимости от того, как судья встречи объяснит причину применения красной карточки (например, агрессивное поведение), в соответствии с дисциплинарным регламентом ФИФА, который вступил в силу 1 февраля 2023 года, Кузяев рискует получить отстранение не менее чем на три игры.

В соответствии с другой статьей того же документа, дисквалификация будет действовать в следующих товарищеских матчах либо же ее учтут при выступлении сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, если РФС даст добро на участие нашей команды в этом турнире.