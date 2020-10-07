Джордан Ларссон выйдет в старте сборной Швеции на матч с Россией

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон назвал стартовый состав на контрольную встречу против России (8 октября, Москва), сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза. Форвард «Спартака» Джордан Ларссон выйдет с первых минут на поле.

В основе шведов также выйдет защитник «Рубина» Карл Старфельт.

Стартовый состав Швеции будет выглядеть следующим образом: Карл-Юхан Юнссон — Эмиль Крафт, Себастьян Хольмен, Карл Старфельт, Пьер Бенгтссон — Себастьян Ларссон, Густав Свенссон, Маттиас Сванберг, Кен Сема — Джордан Ларссон, Александр Исак.

Матч Россия — Швеция пройдет в четверг на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19.15 (мск).