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Джордан Ларссон выйдет в старте сборной Швеции на матч с Россией

16:52
Джордан Ларссон. Фото Пресс-служба сборной Швеции
Джордан Ларссон. Фото Пресс-служба сборной Швеции
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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон назвал стартовый состав на контрольную встречу против России (8 октября, Москва), сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза. Форвард «Спартака» Джордан Ларссон выйдет с первых минут на поле.

В основе шведов также выйдет защитник «Рубина» Карл Старфельт.

Стартовый состав Швеции будет выглядеть следующим образом: Карл-Юхан Юнссон — Эмиль Крафт, Себастьян Хольмен, Карл Старфельт, Пьер Бенгтссон — Себастьян Ларссон, Густав Свенссон, Маттиас Сванберг, Кен Сема — Джордан Ларссон, Александр Исак.

Матч Россия — Швеция пройдет в четверг на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19.15 (мск).

Россия — Швеция

Дополнительная информация:

https://www.svenskfotboll.se/nyheter/landslag/2020/10/startelvan-mot-ryssland/

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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