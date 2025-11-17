Дивеев заявил о желании сыграть с Аргентиной: «Был бы настрой отборочных игр»

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» рассказал, против какой сборной хотел бы сыграть.

— Сборная ищет новых соперников: называли США, Бразилию, Аргентину. Какой соперник идеальный для тебя?

— Против Аргентины был бы не против сыграть.

— Против Месси?

— Да не то что даже против Месси. Просто Аргентина — это топ-сборная, которая выиграла Чемпионат мира. Все хотели бы сыграть с ней. Очень многие приехали бы посмотреть. Как раз был бы тот настрой, как будто мы играем в отборочном турнире. На Чили, конечно, тоже высокий настрой, хотим выиграть. Но все равно статус соперников ощущается совсем по-другому.

Сборная России сыграла в этом году 10 матчей, 8 из которых — в России.