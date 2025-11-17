Футбол
Сегодня, 11:20

Фомин верит, что сборную России допустят к турнирам в 2026 году

Анастасия Пилипенко

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин верит, что сборные смогут участвовать в международных турнирах в 2026 году.

«Я всегда приезжаю в сборную с удовольствием. В октябре был вызов, но не получилось по здоровью. Рад здесь находиться. Всегда приезжаю с удовольствием, — цитирует Фомина ТАСС. — Цель в 50 матчей за сборную хорошая, если получится, дай бог, будем работать. Не готов давать прогноз на следующий год. Надеемся и верим, что нас допустят в следующем году».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Источник: ТАСС
