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«Торпедо» выиграл у «Текстильщика»

18:00
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«Торпедо» на своем поле победил «Текстильщик» (2:1) в матче 38 тура Олимп-ФНЛ. Встреча прошла в Москве.

Дубль в составе столичного клуба оформил Артем Самсонов. Второй гол он забил с пенальти. У гостей отличился Владислав Сысуев.

«Торпедо» с 68 очками занимает 5 место в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» (44) — 14-я строчка.

В параллельных матчах «Чайка» сыграла вничью с «Чертаново», «Краснодар-2» не смог дома обыграть «Нефтехимик», а «Факел» и «Волгарь» разошлись миром. Все три встречи завершились со счетом 1:1.

Олимп — ФНЛ

38-й тур

«Торпедо М» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 2:1 (1:0)

Голы: Самсонов, 19 (1:0). Сысуев, 50 (1:1). Самсонов, 74 — с пенальти (2:1).

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шоркин, Евдокимов, Магаль, Нетфуллин, Рязанцев, Дворецков, Кравчук (Лях, 88), Лебеденко (Шкофлек, 77), Баланюк (Калмыков, 62).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Макушкин, Хрипков, Фомин, Мосейчук, Маричев, Машуков (Каменщиков, 86), Агеев, Сысуев, Бачинский (Альшанский, 65).

Предупреждения: Маричев, 10. Дворецков, 52. Фомин, 54. Шоркин, 84.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

24 апреля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Чайка» (Песчанокопское) — «Чертаново» (Москва) — 1:1 (1:0)

Голы: Алейников, 22 (1:0). Тюменцев, 90+1 (1:1).

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин, Гаджибеков (Хайруллов, 75), Ужгин, Мигунов, Леонтьев (Карташов, 55), Капленко (Бородин, 71), Савичев, Алейников, Чочиев (Хохлачев, 27. Гарновский, 84), Кулишев.

«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Алексеев (Никитенков, 85), Молодняков, Герчиков, Сулейманов, Соколов (Великородный, 74), Завезен (Левин, 90+3), Канищев (Тюменцев, 63), Молтенинов, Пиняев (Ляхов, 82).

Предупреждения: Соколов, 27. Молодняков, 34. Мигунов, 52. Кулишев, 58. Алексеев, 83.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

24 апреля. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (0:1)

Голы: Петров, 30 (0:1). Сперцян, 63 (1:1).

Нереализованный пенальти: Сперцян, 45 (вратарь)

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Бородин, Корнюшин, Исаенко, Иванов, Черников, Сперцян, Григорян (Апеков, 37. Текучев, 88), Сабуа (Кутовой, 71), Халназаров (Пелих, 23), Воротников (Бочко, 90+4).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Ширяев, Потапов, Калугин, Ситдиков, Юшин, Кленкин, Хубаев, Петров (Семенов, 80), Яковлев (Котик, 70), Уридия.

Предупреждения: Петров, 20. Калугин, 26. Иванов, 28. Пелих, 67. Ситдиков, 72. Ширяев, 80.

Удаление: Иванов, 61 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).

Судья: Буланов (Саранск).

24 апреля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 250 зрителей.

«Факел» (Воронеж) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:1 (1:0)

Голы: Максимов, 35 (1:0). Агаларов, 66 (1:1).

«Факел» (Воронеж): Ермаков, Дашаев, Пейчинович, Брызгалов, Мастерной, Замалиев, Дмитриев (Яковлев, 90+2), Никитин (Шепилов, 68), Акбашев, Аппаев (Разборов, 38), Максимов (Мазуров, 81).

«Волгарь» (Астрахань): Антипин (Саганович, 14), Хомуха, Зенин (Габараев, 72), Журавлев, Бердников, Павлишин, Мендель, Болонин, Пугачев (Белоус, 61), Агаларов (Емельянов, 83), Погосов (Николаев, 16).

Предупреждения: Погосов, 1. Мастерной, 31. Максимов, 40. Николаев, 80.

Судья: Машлякевич (Москва).

24 апреля. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

Торпедо М — Текстильщик

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