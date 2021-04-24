«Торпедо» выиграл у «Текстильщика»
«Торпедо» на своем поле победил «Текстильщик» (2:1) в матче 38 тура Олимп-ФНЛ. Встреча прошла в Москве.
Дубль в составе столичного клуба оформил Артем Самсонов. Второй гол он забил с пенальти. У гостей отличился Владислав Сысуев.
«Торпедо» с 68 очками занимает 5 место в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» (44) — 14-я строчка.
В параллельных матчах «Чайка» сыграла вничью с «Чертаново», «Краснодар-2» не смог дома обыграть «Нефтехимик», а «Факел» и «Волгарь» разошлись миром. Все три встречи завершились со счетом 1:1.
Олимп — ФНЛ
38-й тур
«Торпедо М» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 2:1 (1:0)
Голы: Самсонов, 19 (1:0). Сысуев, 50 (1:1). Самсонов, 74 — с пенальти (2:1).
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шоркин, Евдокимов, Магаль, Нетфуллин, Рязанцев, Дворецков, Кравчук (Лях, 88), Лебеденко (Шкофлек, 77), Баланюк (Калмыков, 62).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Макушкин, Хрипков, Фомин, Мосейчук, Маричев, Машуков (Каменщиков, 86), Агеев, Сысуев, Бачинский (Альшанский, 65).
Предупреждения: Маричев, 10. Дворецков, 52. Фомин, 54. Шоркин, 84.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
24 апреля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Чайка» (Песчанокопское) — «Чертаново» (Москва) — 1:1 (1:0)
Голы: Алейников, 22 (1:0). Тюменцев, 90+1 (1:1).
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин, Гаджибеков (Хайруллов, 75), Ужгин, Мигунов, Леонтьев (Карташов, 55), Капленко (Бородин, 71), Савичев, Алейников, Чочиев (Хохлачев, 27. Гарновский, 84), Кулишев.
«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Алексеев (Никитенков, 85), Молодняков, Герчиков, Сулейманов, Соколов (Великородный, 74), Завезен (Левин, 90+3), Канищев (Тюменцев, 63), Молтенинов, Пиняев (Ляхов, 82).
Предупреждения: Соколов, 27. Молодняков, 34. Мигунов, 52. Кулишев, 58. Алексеев, 83.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
24 апреля. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (0:1)
Голы: Петров, 30 (0:1). Сперцян, 63 (1:1).
Нереализованный пенальти: Сперцян, 45 (вратарь)
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Бородин, Корнюшин, Исаенко, Иванов, Черников, Сперцян, Григорян (Апеков, 37. Текучев, 88), Сабуа (Кутовой, 71), Халназаров (Пелих, 23), Воротников (Бочко, 90+4).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Ширяев, Потапов, Калугин, Ситдиков, Юшин, Кленкин, Хубаев, Петров (Семенов, 80), Яковлев (Котик, 70), Уридия.
Предупреждения: Петров, 20. Калугин, 26. Иванов, 28. Пелих, 67. Ситдиков, 72. Ширяев, 80.
Удаление: Иванов, 61 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).
Судья: Буланов (Саранск).
24 апреля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 250 зрителей.
«Факел» (Воронеж) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:1 (1:0)
Голы: Максимов, 35 (1:0). Агаларов, 66 (1:1).
«Факел» (Воронеж): Ермаков, Дашаев, Пейчинович, Брызгалов, Мастерной, Замалиев, Дмитриев (Яковлев, 90+2), Никитин (Шепилов, 68), Акбашев, Аппаев (Разборов, 38), Максимов (Мазуров, 81).
«Волгарь» (Астрахань): Антипин (Саганович, 14), Хомуха, Зенин (Габараев, 72), Журавлев, Бердников, Павлишин, Мендель, Болонин, Пугачев (Белоус, 61), Агаларов (Емельянов, 83), Погосов (Николаев, 16).
Предупреждения: Погосов, 1. Мастерной, 31. Максимов, 40. Николаев, 80.
Судья: Машлякевич (Москва).
24 апреля. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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