"Торпедо" объявило о переходе Лебеденко

Нападающий Игорь Лебеденко перешел в "Торпедо", информирует пресс-служба клуба. Соглашение с футболистом рассчитано на один год.

Он также выступал за такие клубы, как "Торпедо", "Локомотив", "Сатурн", "Ростов", "Рубин", "Терек", "Арарат", "Факел".

В минувшем сезоне игрок с 14 забитыми мячами стал вторым в списке бомбардиров в ФНЛ. В 2002-2003 годах привлекался в сборную России.

– Я всегда мечтал вернуться, следил за командой, хотя, возможно, кто-то этого не поймет, – приводит пресс-служба клуба слова Лебеденко. – Между мной и "Торпедо" осталась незавершенная история, которую нужно привести в порядок. В моей карьере всегда были хорошие отношения с болельщиками.

– Ты достаточно возрастной по общепринятым меркам футболист. Расскажи о своих кондициях?

– Чувствую себя на 25, а выгляжу – на 23 (улыбается). Внутри именно такие ощущения. Естественно, физиологию не обманешь, но силы есть. Будь иначе, я бы уже закончил с футболом. А если получаешь удовольствие от процесса, то нужно играть пока есть возможности и желание. Все в моих руках.

– В Интернете появилась информация, что ты сам предложил клубу свои услуги. Это соответствует действительности?

– Да, с клубом связался мой представитель. Повторюсь, это хорошая история. Главная цель для меня: доказать своей игрой, что "Торпедо" – важнейший клуб в моей футбольной биографии.

– В "Торпедо" – новый главный тренер Сергей Игнашевич: именитый футболист, которого знают все в нашей стране. Тем не менее, это его первый серьезный опыт на тренерском поприще. Какие у тебя ожидания от работы с ним?

– Мне кажется, это классно. Такой карьере позавидует любой российский спортсмен. Очень приятно будет поработать с хорошим футболистом, против которого я много играл. Говорят, чтобы стать хорошим тренером, нужно убить в себе игрока. Надеюсь, у Сергея Николаевича получится это сделать максимально быстро, а мы все ему поможем.

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