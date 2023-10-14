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Сегодня, 16:01

КАМАЗ разгромил «Шинник», «Сокол» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче Мелбет-Первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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КАМАЗ дома с крупным счетом обыграл «Шинник» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:0. Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны).

Гола забили Дамир Таликин, оформивший дубль, Руслан Куль и Борис Фартуна.

КАМАЗ набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. «Шинник» находится на пятой строчке (20 очков).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
14 окт, 14:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
4:0
Шинник

В другом матче «Сокол» и «Нефтехимик» сыграли вничью — 2:2.

За клуб из Саратова забили Артем Молодцов и Данила Ежков. У клуба из Нижнекамска отличились Данил Липовой и Максим Петров.

«Сокол» занимает седьмое место в турнирной таблице с 19 очками, «Нефтехимик» — 14-й (16 очков).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
14 окт, 14:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
2:2
Нефтехимик

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Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Нефтехимик
ФК Сокол (Саратов)
ФК Шинник
0
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«Кубань» — «Торпедо»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Химки» — «Енисей»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 КАМАЗ 14 5 4 5 13-11 19
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 14 5 4 5 14-21 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
12
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
13
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
14
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
15
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
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33 тур
34 тур
14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 1 : 1
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 4 : 0
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 2 : 2
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 - : -
14.10 16:00
Тюмень – Волгарь
 - : -
14.10 17:00
Алания – Ленинградец
 - : -
14.10 17:30
Кубань – Торпедо
 - : -
14.10 18:00
Химки – Енисей
 - : -
14.10 20:00
Родина – Акрон
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 6 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 10 1 0
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