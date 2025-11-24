Бояринцев покинул пост главного тренера «Ротора» после поражения от «Челябинска»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев покинул клуб после поражения в матче 20-го тура Первой лиги от «Челябинска» (0:2), сообщает пресс-служба клуба.

С ним из команд ушли два специалиста тренерского штаба — Олег Нечаев и Сергей Толстых.

«Денис Константинович действительно покидает команду по личным обстоятельствам. Мы еще раз благодарим Дениса Бояринцева за проделанную работу на протяжении полутора лет в клубе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. Наши цели и задачи неизменны, трудности закаляют команду. Завтра у команды собрание, после которого вы узнаете о наших дальнейших шагах», — сказал генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов.

47-летний Бояринцев возглавлял «Ротор» с 2024 года. Клуб набрал 29 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги.