Кириченко покинул пост главного тренера «Текстильщика»

«Текстильщик» объявил об уходе главного тренера Дмитрия Кириченко.

Специалист возглавлял команду из Иваново с апреля 2024 года. Под его руководством «Текстильщик» в сезоне-2025/26 выиграл дивизион «Серебро» Второй лиги и вышел в Первую лигу.

Ранее Кириченко работал в штабе «Ростова» и «Уфы», исполнял обязанности главного тренера, а также сотрудничал с Курбаном Бердыевым в «Кайрате» и «Сочи».

Также «Текстильщик» покинул старший тренер Антон Рогочий, который входил в тренерский штаб ивановской команды с июля 2024 года.