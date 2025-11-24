«Челябинск» вдесятером обыграл «Ротор»

«Челябинск» на выезде победил «Ротор» в матче 20-го тура Первой лиги — 2:0.

На 33-й минуте счет открыл Александр Жиров, в добавленное время отличился Александр Носов.

Гости всю вторую половину матча играли вдесятером. В концовке первого тайма вторую желтую карточку получил Тимофей Комиссаров.

«Челябинск» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в таблице чемпионата. «Ротор» потерпел второе поражение подряд и с 29 очками расположился на 7-й строчке.