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Сегодня, 14:26

«Сочи» обыграл «Ска-Хабаровск» в контрольном матче

Сергей Филин

«Сочи» обыграл «Ска-Хабаровск» в контрольном матче со счетом 4:2.

За черноморскую команду голы забили Павел Мелешин, Кирилл Заика и Станислав Топинка. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник соперника Константин Плиев.

За «Ска-Хабаровск» отличились Данила Янов и Степан Глотов.

В сезоне-2025/26 «Сочи» набрал 22 очка, занял 16-е место в турнирной таблице РПЛ и был понижен в классе.

«СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте турнирной таблицы Первой лиги с 42 очками.

Источник: ФК «Сочи»
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
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11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
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