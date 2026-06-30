«Сочи» обыграл «Ска-Хабаровск» в контрольном матче

«Сочи» обыграл «Ска-Хабаровск» в контрольном матче со счетом 4:2.

За черноморскую команду голы забили Павел Мелешин, Кирилл Заика и Станислав Топинка. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник соперника Константин Плиев.

За «Ска-Хабаровск» отличились Данила Янов и Степан Глотов.

В сезоне-2025/26 «Сочи» набрал 22 очка, занял 16-е место в турнирной таблице РПЛ и был понижен в классе.

«СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте турнирной таблицы Первой лиги с 42 очками.