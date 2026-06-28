Вратарь Штепа перешел в «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с вратарем Михаилом Штепой. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

22-летний футболист в сезоне-2025/26 играл за новороссийский «Черноморец». В 24 матчах он пропустил 30 голов, в шести встречах сыграл на ноль.

Также вратарь выступал за «Краснодар-2» и «Чайку». Привлекался к тренировкам с главной командой «быков».