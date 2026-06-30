«Енисей» продлил контракт с Гюрджаном и расстался с Ратковичем и Зазвонкиным

«Енисей» объявил о продлении контракта с защитником Артемом Гюрджаном. Соглашение с 25-летним армянином будет рассчитано до конца сезона-2026/27.

Гюрджан играет за красноярцев с августа 2025 года. В сезоне-2025/26 в 20 матчах он не отметился результативными действиями.

В то же время «Енисей» покинули нападающий Лука Раткович и полузащитник Иван Зазвонкин.

29-летний серб Раткович играл за сибиряков с июля 2025 года. В прошлом сезоне в 26 матчах забил 4 гола.

22-летний Зазвонкин с июля 2025 года сыграл в 12 встречах — результативных действий у него не было.