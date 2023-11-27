«Алания» сыграла вничью с «Акроном»

«Алания» сыграла вничью с «Акроном» на своем поле в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

У хозяев забил Батраз Гурциев, у гостей — Абу-Саид Эльдарушев.

«Алания» продлила свою серию без побед до шести матчей, владикавказцы занимают шестое место в турнирной таблице ФНЛ с 32 очками.

«Акрон» поднялся на четвертую строчку с 35 очками.