Уникальный кубковый расклад: «Спартак» в Питере устроит поражение от «Зенита» 0:3

Согласны ли на него красно-белые.

Туманная Самара, два пропущенных за минуту гола и глупейшее поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» возродили интригу в, казалось бы, бессюжетной группе В Кубка России, где красно-белые уверенно доминировали после четырех туров с четырьмя чистыми победами.

После матча Гильермо Абаскаль говорил о незрелости команды и особенно остановился даже не на моменте с голом Пиняева, где Руслан Литвинов, который в целом проводит отличный сезон, допустил голевую ошибку, а на первом мяче команды Осинькина. Именно там проявилась неопытность игрового организма. Если пересмотреть всю атаку перед голом Коваленко, то можно увидеть, что она случилась, когда «Спартак» остался без Павла Маслова. Маслову помогали за бровкой врачи команды, а москвичи, оголив зоны, зачем-то полетели в высокий прессинг. И, кажется, больше всего испанца тревожат именно такие моменты, а не, например, нехватка мастерства или невыполнение тренерских установок. Он мечтает, чтобы команда созрела ментально и не совершала элементарных ошибок по неопытности.

И в этом смысле сегодняшняя игра против «Зенита» — максимально интересует. Перед «Спартаком» стоит неоднозначная цель: с одной стороны, если красно-белые не проиграют с разницей больше чем три мяча, то гарантировано выйдут из группы, но разве болельщики примут как радость поражение от «Зенита» с разницей в один, два или даже три гола?

Игроки «Зенита». Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Тут, кстати, надо пояснить условия. На данный момент в группе В Кубка России: у «Спартака» — 12 очков, у «Зенита» и «Крыльев Советов» — по 9, у «Факела», который потерял все шансы уже довольно давно, — 0. Если «Крылья» выигрывают у «Факела» (что вероятно), то набирают 12 очков и сравниваются со «Спартаком». «Зенит» в случае своей победы над «Спартаком» тоже набирает 12 очков, и устанавливается ситуация, в которой у трёх команд группы — одинаковое количество баллов. В этом случае по регламенту считаются результаты игр команд между собой. При этом по набранным очкам и победам в играх друг против друга у команд будет полное равенство, а вот по разнице забитых и пропущенных — нет.

На данный момент разница забитых и пропущенных голов в очных играх выглядит так: «Спартак»: 5 —забито, 2 — пропущено; «Крылья»: 5 — забито, 4 — пропущено; «Зенит»: 2 — забито, 6 — пропущено.

При раскладе с поражением «Спартака» в Питере и победой «Крыльев» над «Факелом» «Крылья» почти точно выходят дальше с первого места (если «Зенит» не забьет «Спартаку» больше пяти мячей), а вот позиции «Спартака» и «Зенита», как я и говорил, зависят от того, сколько парни Семака забьют красно-белым.

Михаил Игнатов и Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

И в этом контексте очень интересен подход Абаскаля и реакция футболистов на провал в Самаре. Гильермо не раз говорил, что «Спартак» должен правильно реагировать на поражения. Под правильной реакцией имеется в виду мощная и яркая игра с полной отдачей в следующем матче, но как играть ярко и мощно в гостях против «Зенита», который полетит забивать четыре в твои ворота? Возникает естественное желание закрыться, оборонять 0:0.

Разумеется, Абаскаль не даст такой установки, но он не зря говорит (и часто между строк) про ментальную целостность команды, про зрелость и другие вроде бы неочевидные аспекты. На поле тренер почти не управляет игроками, они часто действуют ситуативно, по наитию. И, конечно, часто делают не то, что их просит делать тренер.

Поэтому прямо сейчас главный вопрос в том, каким «Спартак» будет в Санкт-Петербурге. В том городе, где уже 10 лет не случалось побед и четыре года не достигалась хотя бы ничья.

Почти всем стало очевидно, что уже привычно слабая игра «Спартака» на «Газпром Арене» лежит не просто в плоскости спортивного превосходства соперника, а в психологии.

Но, смотрите, а с чего начал Абаскаль в «Спартаке»? С матча за Суперкубок России против «Зенита» в Санкт-Петербурге, который закончился со счетом 0:4. Тогда из-за разгрома заметили немногие, но на самом деле красно-белые вышли на поле с непривычно смелыми идеями и 20 минут выглядели даже лучше соперника. Да, потом Сергеев ввинтил чумовой гол, но факт остается фактом.

И почему-то есть ощущение, что Гильермо Абаскаль и сегодня от этой идеи не откажется. Но поддержит ли команда?

Узнаем уже скоро.