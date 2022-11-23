Игра 18-летнего Пиняева — чистый драйв. Он не просто так побил рекорд сборной России

Под вундеркинда попал «Спартак».

Сергей Пиняев — пожалуй, главный ньюсмейкер российского футбола последней недели. 17 ноября полузащитник «Крыльев» стал самым молодым игроком в истории сборной, побив рекорд Игоря Акинфеева в возрасте 18 лет и 15 дней, а сейчас пригвоздил «Спартак» в Кубке России, забив победный мяч.

Вообще гол Пиняева вышел показательным. Сергея уже давно называют большим талантом, его две стажировки в «Манчестер Юнайтед» наделали много шуму, а интервью и красивые голы собирали миллионы просмотров за два года до дебюта во взрослом футболе. В первую очередь парня выделяют за классический для игрока его позиции набор умений — скорость, техника, неплохой удар после смещений в центр. Но «Спартаку» Пиняев забил по-другому (пусть и наносил уже становящиеся фирменными удары из-за пределов штрафной) — запрессовал, подкараулил ошибку и наказал. Этот гол — следствие не таланта, а заряженности. То же качество, которое Сергей ярко продемонстрировал в игре с Таджикистаном.

И вот в этом контексте фигуру Пиняева рассмотреть особенно интересно. В российском футболе появляется много талантливых футболистов, но на уровне сборной заигрывают десятки, в Европу уезжают единицы, а звездами за пределами страны становятся уж совсем в исключительных случаях. Особенно за последние лет десять — согласитесь, пока еврокарьеры Головина и Миранчука не идут ни в какое сравнение с теми, что были у Карпина, Аленичева или Аршавина.

Сергей Пиняев и Валерий Карпин в сборной России. Пресс-служба РФС

Почему пойти по пути наших по-настоящему больших игроков может получиться именно у Пиняева? Ответ — в его ментальности. Мало обладать большим талантом — не менее важно поддерживать в себе огонь и стремление к постоянному прогрессу. Летом, в самом начале сезона, за Сергея стало страшно — перед игрой с «Зенитом» его госпитализировали и диагностировали пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, которое может привести к коллапсу легкого). Какое-то время молодой футболист ходил с бутылкой и уходящей под футболку трубкой, чтобы избежать повторного попадания воздуха между легкими и диафрагмой. Пришлось пропустить семь игр, но, к счастью, обошлось без серьезных последствий.

«Эта болезнь заставила его по-другому посмотреть на жизнь, как к чему надо относиться, — сказал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью клубной пресс-службе. — В этом плане он как умный человек смог сделать правильные выводы, что в любой ситуации надо биться и выжимать максимум из своего состояния. В профессиональном плане такое отношение у футболиста 24/7. Надо уметь подчинить себя цели, иногда она кажется абстрактной, но мелочи — детали по питанию, восстановлению, образу жизни — влияют на футбол».

«Подчинить себя цели» — яркая метафора, которую Осинькин взращивает в голове Пиняева. Сергей недолго играет на уровне РПЛ, но прогрессирует буквально на глазах.

«Мы видим, что он стал сильнее, наладил питание, немного сбросил вес, — продолжает Осинькин. — Это отразилось на его выносливости, на том, какие объемы он выполнял. Это уже другой Пиняев — не тот маленький мальчик Сергей, который пришел к нам полтора года назад. Считаю, что его прогресс очевиден, потому что он «не перескакивал через лишние ступеньки». Он шел последовательно. И сейчас психологически и физически готов к этой работе. То, чего не было в 16 лет».

Сергей Пиняев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Последовательность и осмысленность развития — еще один компонент, который играет на руку Пиняеву. В «Чертаново» он, как и другие молодые футболисты, был под опекой Николая Ларина, в «Крыльях» попал к тренеру, который не стесняется давать свободу молодым и тщательно подходит к вопросу развития. Сергей сам отмечал, что Осинькин проводит много бесед с футболистами, в том числе индивидуальных. Молодому вингеру постоянно подсказывают и указывают моменты, которые нужно улучшать. Сам же Пиняев старается «исправлять ошибки, чтобы быть более полезным».

Сергею задают много вопросов о его целях. Тот не стесняется признаваться, что видит себя в большой европейской команде, мечтает сыграть в Лиге чемпионов и визуализировал, как в стиле Мбаппе в 18 лет играет за сборную на чемпионате мира.

«Понятно, что с ходу приехать туда и заиграть тяжело. Понятно, есть пример Хвичи, но это уникальный футболист, который попал в свою команду к своему тренеру, который ему доверяет. А так, когда ты попадаешь в европейскую команду, нужно время для адаптации к требованиям», — резонно рассуждает футболист.

Делать конкретные выводы по Пиняеву рано. Осинькин говорит, что Сергей еще не играет на уровне «Зенита» или «Спартака», Карпин призывает не торопиться с навешиванием ярлыков. Все это правда — пока на счету Пиняева всего полтора сезона в РПЛ. Но очевидно, что у него есть цель и зашкаливающая мотивация ее добиться. Почему-то именно словам Сергея про желание оказаться в Европе верится особенно сильно. Может, потому, что его стремление видно всякий раз, когда он выходит на поле. Тем более, в отличие от Головина и Миранчука, уезжавших из теплицы в новый мир, Пиняев в Европе уже побывал — понимает, как там устроен процесс и к чему нужно готовиться. Главное — продолжать гореть мечтой, которая для Сергея уже давно не фантазия, а четкий контур спланированного будущего, ради которого стоит пахать.