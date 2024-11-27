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Хавбек «Химок» Хосонов встал в ворота на серию пенальти! Не отбил ни одного удара и не забил сам

«Химки» с полевым игроком в воротах по пенальти проиграли «Уралу» в Кубке
Роман Кольцов
Корреспондент
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Полузащитник Хетаг Хосонов (справа) заменил удаленного вратаря Игоря Обухова в матче «Урал» — «Химки». 27 ноября. Екатеринбург.
Хетаг Хосонов (справа) заменил удаленного вратаря Игоря Обухова в матче «Урал» — «Химки». 27 ноября. Екатеринбург.
Фото скриншот из трансляции
Эпичная развязка в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге завершился матч 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором «Урал» принимал «Химки». Концовка встречи получилась богатой событиями: голы, удаление голкипера и серия пенальти, где место в воротах гостей вынужденно занял полевой игрок.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
27 нояб, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:1
Химки

Гол Воронова пяткой и точный удар Магомедова

Ровно до 77-й минуты в игре мало что происходило. Команды будто боялись совершить ошибку и неохотно шли вперед. Но все изменилось после выхода на замену 17-летнего Максима Воронова. Нападающий «Урала» классно открылся во вратарской под передачу Лео Гогличидзе и забил пяткой. Гол получился шикарным.

«Химки» быстро отыгрались благодаря точному удару Бутты Магомедова после обыгрыша. Голевой передачей отметился Хетаг Хосонов, который вряд ли мог подумать, что скоро станет одним из главных действующих лиц на поле.

Удаление голкипера

На 90+4-й минуте матча при счете 1:1 произошел любопытный момент. Воронов убегал один на один, а голкипер подмосковной команды Обухов вышел за пределы поля и остановил мяч рукой. Главный арбитр Сергей Чебан показал красную карточку, а у химчан уже не осталось замен. Поэтому в ворота на оставшиеся секунды встал Хосонов, он и отыграл серию пенальти.

Правда, вышло неудачно. Хосонов двигался на ленточке совсем не по-вратарски и не справился ни с одним ударом. А затем еще закольцевал серию пенальти, зарядив в штангу. 4:3 — «Урал» идет дальше по Пути регионов.

Серия Шатова

6 ноября «Урал» объявил об отставке главного тренера Евгения Аверьянова. Его обязанности стал исполнять бывший игрок сборной России 34-летний Олег Шатов. И екатеринбуржцы взбодрились.

После назначения Шатова «Урал» идет с серией из четырех побед подряд. Команда уже прошла в 1/8 финала Кубка России, а в первой лиге занимает третье место после 20 туров, набрав 36 очков.

Хетаг Хосонов
Футбол
Кубок России
ФК Урал
ФК Химки
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