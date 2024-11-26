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ЦСКА за тайм разобрал «Рубин» и уверенно идет дальше по Пути РПЛ

ЦСКА разгромил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Роман Кольцов
Корреспондент
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ЦСКА разгромил «Рубин» (3:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Николич может быть доволен.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
26 нояб, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Рубин

К ответной встрече в FONBET Кубке России команды подошли в разных кондициях — на выходных «Рубин» благодаря дублю Даку утрамбовал «Акрон» (3:0) в матче РПЛ, а ЦСКА умудрился проиграть «Ростову» (1:2) на своем поле, ведя в счете большую часть встречи. Если казанцы потихоньку выбираются из кризиса, то армейцы, казалось, наоборот, одной ногой там. Но Кубок — совсем другая история. Тем более оба коллектива после 0:0 в первой игре имели плюс-минус равные шансы на проход в 1/2 финала Пути РПЛ.

ЦСКА выставил стартовый состав, близкий к оптимальному: Тороп привычно заменил Акинфеева в воротах, в центре обороны появилась тройка Роша — Дивеев — Мойзес, позиции латералей заняли Гайич и Келлвен, в центре поля расположились Пьянич и Кисляк, роли инсайдов получили Файзуллаев и Обляков, а Мусаев стал единственным центрфорвардом.

Рашид Рахимов провел классическую ротацию, оставив на скамейке целый ряд ключевых игроков: Кабутова, Рожкова, Иву, Чумича и Даку.

Марко Николич и&nbsp;Рашид Рахимов. ЦСКА разгромил «Рубин». Онлайн-трансляция матча Кубка России

Гости получили три за тайм

С самого старта определился четкий рисунок игры. ЦСКА забрал мяч и неспешно перекатывал его, используя диспетчерские качества Пьянича. Привычно активны были Обляков и Файзуллаев, врывавшиеся в свободные зоны и открывавшиеся под передачи. Меньше обычного игра строилась через левый фланг, где вместо Кругового вышел Гайич.

А вот правая бровка использовалась по назначению регулярно. И неудивительно, что автором первого забитого мяча стал Келлвен. Гол получился красивым: Мусаев пробрался в штрафную и покатил на бразильца. Тот долго думать не стал — взял и пульнул с левой в одно касание точно в дальний угол. Дуглас отличился во второй встрече подряд.

Пропускать в середине первого тайма явно не входило в планы Рахимова. Главный тренер «Рубина» достаточно быстро взбодрил своих игроков парой слов с бровки, и они стали действовать поактивнее. Отыграться могли практически сразу, но после наигранной комбинации с углового хозяев спасла штанга.

А затем на первый план вышел лучший молодой игрок Азии. Файзуллаев получил тонкую передачу от Облякова на границе штрафной, развернулся вполоборота и попал точно в цель. Удар получился шикарным по исполнению.

Казанцы начали разваливаться. И сразу же пропустили третий мяч. Роша сделал точный заброс на Мусаева, который убежал от защитников один на один со Ставером, и решил эпизод. Появились подозрения на офсайд, но после проверки ВАР-центра главный арбитр Сергей Иванов указал в сторону центрального круга — 3:0.

Армейцы сделали огромный задел еще в первой половине матча, уничтожив интригу.

В экономрежиме

Рахимов мириться с поражением раньше времени не собирался. В начале второй 45-минутки на поле появились Даку — лучший бомбардир команды, Иву и Иванов, а затем Рожков. Почти все главные силы были брошены в бой.

Но не сказать, что изменения в составе глобально повлияли на ход встречи. Армейцы по-прежнему чаще встречались с мячом и полностью владели инициативой. Команда Николича стала играть более осторожно, включила экономрежим. При этом казанцы так и не смогли создать хоть что-то вразумительное у ворот Торопа. Несколько подходов было, но до опасных ударов дело так и не дошло.

Голов болельщики на «ВЭБ-Арене» больше не увидели. Счет первого тайма — 3:0 — сохранился на табло. ЦСКА спокойно довел дело до победы и вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Казанцы же отправляются в Путь регионов, через который остается шанс добраться до суперфинала.

Ровно через четыре дня эти команды встретятся снова, на том же стадионе. Но уже в РПЛ.

Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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