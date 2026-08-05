«Зенит» — «Балтика»: прямая трансляция матча FONBET Кубка России

«Зенит» и «Балтика» сыграют в матче первого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 5 августа. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

05 августа, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Балтика» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 20.40 мск, за 5 минут до стартового свистка.

В группе С также играют махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов».