«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

«Краснодар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 20.45 по московскому времени.

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Коста, Тормена, Вахания, Оздоев, Ленини, Уткин, Кристиан, Пальцев, Мукаилов.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Ибишев, Сидоров, Богосавац, Исмаэл, Келиано, Щетинин, Кенжебек, Садулаев, Максути.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».