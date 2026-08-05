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Краснодар — Ахмат: прямая трансляция, смотреть бесплатно онлайн

Сегодня, 19:45

«Краснодар» — «Ахмат»: прямая трансляция матча FONBET Кубка России

Руслан Минаев

«Краснодар» и «Ахмат» сыграют в матче первого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 5 августа. Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
05 августа, 20:45. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Ахмат» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;: онлайн-трансляция матчей Кубка 5&nbsp;августа 2026 года.«Зенит» — «Балтика» и «Краснодар» — Ахмат»: онлайн-трансляция матчей Кубка

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 20.40 мск, за 5 минут до стартового свистка.

В группе B также играют московское «Динамо» и «Факел».

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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