«Спартак» — «Оренбург»: прямая трансляция матча FONBET Кубка России

«Спартак» и «Оренбург» сыграют в матче первого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 5 августа. Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

05 августа, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Оренбург» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18.00 мск, за 30 минут до стартового свистка.

В группе A также играют «Родина» и «Рубин».