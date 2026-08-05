Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Спартак — Оренбург: прямая трансляция, смотреть бесплатно онлайн

Сегодня, 17:30

«Спартак» — «Оренбург»: прямая трансляция матча FONBET Кубка России

Руслан Минаев

«Спартак» и «Оренбург» сыграют в матче первого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 5 августа. Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
05 августа, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Оренбург

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Оренбург» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo; и &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн-трансляция кубковых матчей 5&nbsp;августа 2026 года.«Спартак» — «Оренбург» и «Факел» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18.00 мск, за 30 минут до стартового свистка.

В группе A также играют «Родина» и «Рубин».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
«Трогать мою семью я никому никогда не позволю». Соболев объявил бойкот СМИ из-за сына
Число жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы выросло до 353 639
Банк России увидел признаки стабилизации рынка топлива в России
«Зенит» потерял один из вариантов продать Луиса Энрике, а ЦСКА вышел из переговоров по 15-миллионному форварду. Трансферные слухи РПЛ
«Спартаку» нужен был такой «негодяй». Даку — лихач, уличный футболист и решала
Четыре человека ранены в результате нападения неизвестного с ножом в Лондоне
Популярное видео
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Факел» — «Динамо»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
Жедсон Фернандеш не сыграет против «Оренбурга»
Баринов разнес «Локомотив». К клубу действительно много вопросов, на которые пора ответить
РФС опубликовал расписание второго раунда пути регионов FONBET Кубка России
«Спартак» — «Оренбург»: ориентировочные составы команд на матч Кубка России
«Спартак» — «Оренбург»: счет и результат матча Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Факел» — «Динамо»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Миранчук, Фомин и Сергеев выйдут в старте «Динамо» на матч Кубка России против «Факела»
Новости
RSS RSS
Все новости