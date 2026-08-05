Миранчук, Фомин и Сергеев выйдут в старте «Динамо» на матч Кубка России против «Факела»
Стали известны стартовые составы «Факела» и московского «Динамо» на матч 1-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России.
Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже в 18.30 по московскому времени.
«Факел»: Обухов, Тодорович, Бардачев, Юрганов, Журавлев, Ковалев, Якимов, Сутормин, Багамаев, Белайди, Уридия.
«Динамо»: Лещук, Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Миранчук, Маринкин, Фомин, Бабаев, Сергеев, Окишор.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Динамо».
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