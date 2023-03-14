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Судейство

Сегодня, 19:40

«Локо» второй год подряд нарушает регламент. На этот раз забыли о дисквалификации Баринова — он не мог играть с «Акроном»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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«Акрон» — «Локомотив». Дмитрий Баринов (справа).
Фото ФК «Акрон»
Футболисты «Акрона».
Фото ФК «Акрон»
«Акрон» — «Локомотив».
Фото ФК «Локомотив»
1/3
Будет техническое поражение?
Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
14 мар, 17:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:1
Локомотив

Полузащитник Дмитрий Баринов вышел в стартовом составе «Локомотива» на матч второго этапа 1/4 финала Кубка России в Пути регионов против «Акрона», хотя должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Капитан «Локо» получил два предупреждения в матчах со «Спартаком» и, согласно регламенту турнира, автоматически заработал дисквалификацию на одну встречу. Очевидно, в «Локомотиве» это не учли и выпустили хавбека в стартовом составе на игру в Жигулевске.

Дмитрий Баринов (справа). «Акрон» — «Локомотив»: Баринов не имел права играть за железнодорожников. Им присудят поражение 0:3?

Что будет дальше? «Локо» получит 0:3?

Из-за инцидента с Бариновым «Акрон» может подать протест и требовать технического поражения для соперника (0:3).

В дисциплинарном регламенте РФС в главе 18 (статья 125, п.1) отмечается, что это может сделать клуб или организатор турнира — РФС. А отслеживать дисквалификации игроков должны представители команд.

«Протест подается клубом, участвовавшим в матче, либо организацией, проводящей соревнования, на факты, связанные с грубым несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча, в том числе в связи с участием в матче дисквалифицированных футболистов. Клуб может отразить в протоколе матча факт подачи протеста. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента окончания матча в соответствующий юрисдикционный орган почтовой, факсимильной связью или по электронной почте».

На рассмотрение протеста у РФС будет семь дней. Если нарушение регламента установят, Юрисдикционный орган может принять решение об аннулировании результата матча с последующей переигровкой либо присуждением поражения клубу, сообщается в регламенте.

Футболисты «Акрона».
ФК «Акрон»

«Акрон»: «Рассчитываем победить прежде всего на поле»

После первого тайма «Локомотив» проигрывал 0:1. В перерыве, когда в клубе узнали о нарушении, представители команды не стали менять Баринова. Сразу после паузы из состава «Локо» ушел не капитан, а Антон Миранчук и Максим Глушенков.

В «Акроне» во время матча тоже воздержались от резких заявлений.

«Эта новость не связана с нашим клубом напрямую. Будет ли клуб рассматривать возможность подачи протеста? Сейчас идет игра, и мы рассчитываем победить прежде всего на поле», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

А вот реакция агента Баринова Павла Банатина: он считает, что выход его клиента на поле — издержки нового формата Кубка России.

«Был изменен формат Кубка России, регламент был изменен. Этим занимается администрация команды. Баринов готовился к этому матчу и был заряжен. Не знаю, можно ли назвать это издержкой нового формата. В итоге мы все узнаем. Была это чья-то издержка, нечастный случай или все это догадки. Есть регламент, а компетентные службы во всем разберутся», — сказал Банатин «СЭ».

«Локомотив» второй год подряд нарушает регламент

Это не первая неразбериха с дисквалификациями для «Локомотива» за последнее время. В прошлом сезоне «Локо» тоже выпускал на поле игрока, который должен был отбывать дисквалификацию.

Речь идет о Яне Кухте, который сыграл в кубковой встрече с «Енисеем», хотя получил красную карточку в составе «Славии» перед зимним перерывом — незадолго до трансфера в российский клуб.

Ян&nbsp;Кухта забивает победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Химок&raquo;. КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» поражение в матче чемпионата. Подробности

Внимание на это обратили в «Химках», с которыми «Локо» играл в следующем матче уже в чемпионате. По правилам ФИФА, Кухта должен отбыть наказание в новом клубе, несмотря на переезд в другой чемпионат. Этот момент прописан в статье 12 регламента ФИФА по статусу игроков и трансферам. Куратор «Химок» Роман Терюшков тогда заявил, что клуб подаст протест, и удивлялся, почему «Локомотив» вообще заявил Кухту.

В итоге КДК РФС отклонил жалобу «Химок», а «Енисей» вообще не подавал протестов, так как обыграл «Локо» 4:0 — отчасти поэтому московский клуб и не наказали техническим поражением (ведь он и так уступил, причем с более крупным счетом, чем подразумевает «технарь»).

Дмитрий Баринов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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32
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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