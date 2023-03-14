Двойное поражение «Локомотива»: проиграли «Акрону» по пенальти, но им все равно грозит 0:3

Первый топ-клуб с грохотом вылетел из Кубка России.

Сенсация из первой лиги

Еще после первых матчей плей-офф FONBET Кубка России «Акрон» остался единственным клубом не из РПЛ в сетке турнира. Но домашняя победа тольяттинской команды над «Торпедо» не воспринималась как суперсенсация, ведь черно-белые находятся на последнем месте в премьер-лиге.

«Локомотив», конечно, сейчас тоже борется за выживание в элите, но достойный старт 2023 года и многолетний статус топ-клуба делали красно-зеленых фаворитами встречи в Жигулевске. И уже здесь успех волжан без всяких оговорок прорывной и исторический.

«Акрон» заслуживает только оваций за результат и смелую игру, а про тренера тольяттинцев Евгения Калешина можно написать целую книгу — он переводит интервью Марсело Бьельсы, ходит на стажировку к Игорю Ларионову в хоккейное «Торпедо» и смотрит матчи медиалиги. Но во вторник игру команды-сенсации полностью затмила собой нефутбольная ошибка «Локомотива».

Владимир Азаров и Дмитрий Баринов. ФК «Акрон»

Дисквалифицированный Баринов

Красно-зеленые привезли в Жигулевск почти боевой состав: разве что вне заявки остались Магкеев и Дзюба, а вне основы — Лантратов. Но гораздо важнее здесь, кто именно вышел на поле. Капитан «Локо» Дмитрий Баринов в каждом из первых кубковых матчей года со «Спартаком» получил по желтой карточке, а по регламенту — это дисквалификация на одну игру. Однако полузащитник отыграл все 90 минут, будто никаких нарушений нет.

Формально вина «Локо» пока не доказана — на результат игры еще должен быть подан протест («Акроном» или РФС), и только потом дело рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет. Но все признаки нарушения есть, а значит, «Локомотиву» грозит поражение со счетом 0:3.

Интересно, что ровно год назад красно-зеленые уже были вовлечены в подобную историю, когда избежали санкций за то, что их форвард Ян Кухта не отбыл дисквалификацию за удаление в чешской лиге. Тогда «Локо» повезло: все списали на то, что клуб нарушил правила в кубковой встрече с «Енисеем», где команда и так уступила 0:4. Сейчас сложно понять, как «Локо» будет защищаться.

Солидный тайм «Акрона»

Очень жаль, что бюрократия затмила эту игру, ведь она получилась отменной. «Акрон» действовал совсем не как аутсайдер — настырно, размашисто, с высоким прессингом. «Локомотив» логично уступил в первом тайме, хотя тоже местами действовал неплохо: особенно активен был Игнатьев, нанесший целых три удара. Вездесущ был и Пиняев, который чуть ли не большую часть тайма провел на неродном правом фланге. И это повлияло на гол.

Пиняев задержался на правом крыле атаки, а Миранчук, с которым Сергей поменялся флангами, плохо держал свою зону. Из-за этого после потери левая бровка «Локо» осталась осиротевшей — через нее и пришел гол. Савичев навесил, а Макаров замкнул передачу. В обороне в этом эпизоде гости тоже действовали отвратительно: Конти пришлось крыть сразу двух соперников.

Фото ФК «Акрон»

Исторический прорыв Тольятти

Вряд ли игрокам «Локо» в перерыве сказали о ситуации с Бариновым, да и смысла это не имело — побеждать нужно было в любом случае. И во втором тайме команда Михаила Галактионова уже напоминала ту, что добывала победы в Ростове-на-Дону и Грозном. Пиняев вернулся на левый фланг и сразу же после выхода из раздевалки создал момент для Тикнизяна. Расцветили атаку и Камано с Жемалетдиновым, вышедшие в перерыве.

«Локо» стал напористей, что привело к появлению опасных моментов. Но и «Акрон» перестроился — хозяева дисциплинированно оборонялись и почти не допускали свободных зон у своих ворот. Однако гости все же добились своего — Камано сравнял счет.

Финальный отрезок основного времени выдался особенно зрелищным. На 81-й минуте «Акрон» упустил тройной момент: Апеков и дважды Шакуро могли снова вывести хозяев вперед, но Худяков сыграл блестяще. А на 86-й минуте Пиняев обязан был принести гостям победу хотя бы на поле, но с близкого расстояния и без помех попал в штангу.

Серия пенальти тянулась долго: голкиперы отразили по одному удару, и дело дошло до восьмой пары исполнителей. Дрогнул Кузьмичев — он не попал в створ и утвердил вылет «Локо». Теперь уже не так важно, что будет решаться в кабинетах — счет может измениться, но исход ясен. «Акрон» идет дальше.