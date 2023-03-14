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Сегодня, 17:54

«Акрон» — «Локомотив»: Баринов не имел права играть за железнодорожников. Им присудят поражение 0:3?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Дмитрий Баринов (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов в матче против «Акрона».
Фото Скриншот из трансляции
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не имел права сегодня играть против «Акрона». Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Ее он должен был отбыть именно в игре во встрече с «Акроном».

Дмитрий Баринов в матче против «Акрона».
Скриншот из трансляции

В соответствии с пунктом 15.4 регламента FONBET Кубка России-2022/23, «предупреждения, полученные игроками и официальными лицами клубов в разных матчах кубка, аннулируются (а также аннулируются последствия их применения) перед проведением матчей 1/4 финала Пути

Верхней Сетки, матчей 1 этапа 1/4 финала Пути Нижней Сетки, а также перед финальным матчем Кубка России. Клубы несут ответственность за учет вынесенных футболистам предупреждений, примененных к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций, примененных юрисдикционными органами РФС".

А в статье 15 «Предупреждение» дисциплинарного регламента РФС говорится, что «автоматическую дисквалификацию на следующий после получения последнего предупреждения матч соответствующего соревнования влекут за собой 2 (два) предупреждения, полученные игроком/официальным лицом клуба в разных матчах одного соревнования Кубка России».

То есть подсчет предупреждений Баринова начался со встреч со «Спартаком». В соответствии с протоколами, опубликованным на официальном сайте РФС (организации, проводящей турнир), в играх с красно-белыми он дважды наказывался судьями желтыми карточками: 22 февраля Владиславом Безбородовым на 89-й минуте, а 27 февраля Сергеем Ивановым на 62-й минуте. Значит, если следовать дисциплинарному регламенту, он должен был пропустить игру с «Акроном». Но этого не произошло — он вышел на поле с капитанской повязкой.

Теперь в соответствии с главой 18 «Рассмотрение протестов» дисциплинарного регламента РФС «Акрон» вправе опротестовать результат игры, если он потерпит поражение. Либо это может сделать сам РФС.

В соответствии с положениями статьи 125, протест подается клубом, участвовавшим в матче, либо организацией, проводящей соревнования, на факты, связанные с грубым несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча, в том числе в связи с участием в матче дисквалифицированных футболистов. Клуб может отразить в протоколе матча факт подачи протеста. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента окончания матча в соответствующий юрисдикционный орган почтовой, факсимильной связью или по электронной почте.

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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