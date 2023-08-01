Кубок России: формат и составы групп, любительские команды и медийные клубы
Второй сезон подряд FONBET Кубок России пройдет по схеме с двойным выбыванием для клубов премьер-лиги. Летом и осенью в Пути РПЛ состоится групповой турнир, а остальные команды из первой и второй лиг, любителей и медиалиги сыграют матчи на вылет.
- Формат Кубка — пути РПЛ и регионов
- Как команды РПЛ играют осенью: состав групп, даты и схема отбора в плей-офф
- Расписание матчей групп Пути РПЛ Кубка 2023 / 2024
- Плей-офф Пути РПЛ весной: формат, стадии и даты
- Кто входит в «регионы»: медийные команды, любители, вторая и первая лиги
- Как «регионы» играют летом и осенью: формат, стадии, даты
- Как «регионы» играют весной: формат, стадии, даты
- Кто выиграет Кубок: суперфинал
Формат Кубка — пути РПЛ и регионов
Путь РПЛ
Путь РПЛ состоит из нескольких стадий: группового турнира с 16 командами премьер-лиги и плей-офф.
В летне-осенней части клубы РПЛ разбиты на 4 группы по 4 команды. Каждая проводит по одной игре дома и в гостях с соперниками по квартету. Две лучшие в каждой группе выходят в плей-офф Пути РПЛ, третьи команды отправляются в Путь регионов, а четвертые выбывают из турнира.
В весенней части в Пути РПЛ проводятся стадии плей-офф с четвертьфинала, победитель финала разыграет Кубок России с сильнейшей командой Пути регионов.
Путь регионов
Путь регионов начинается с 1/256 финала. Каждая стадия состоит из одного матча. Проигравший вылетает из турнира, победитель проходит в следующий этап.
Осенью пройдут 6 раундов — 1/256, 1/128, 1/64, 1/32, 1/16 и 1/8 финала. Весной состоятся четвертьфинал и полуфинал (проводятся в два этапа, каждый — из одного матча), потом — финал Пути регионов.
В весенней части Пути регионов сыграют выбывшие из Пути РПЛ клубы: третьи команды групп попадут в первый этап 1/4 финала, проигравшие в четвертьфинале верхней сетки — во второй этап той же стадии нижней сетки, проигравшие в полуфинале — во втором этапе той же стадии Пути регионов.
Как команды РПЛ играют осенью: состав групп, даты и схема отбора в плей-офф
Путь РПЛ открылся групповым турниром летом, 16 команд чемпионата России с учетом результатов в лиге по результатам жеребьевки поделены на четыре группы.
Группа A: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел».
Группа B: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин».
Группа C: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика».
Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».
В групповом турнире каждый играет с каждым дома и в гостях, всего 6 туров с конца июля до начала ноября. Первые и вторые команды каждого квартета выходят в четвертьфинал Пути РПЛ, третьи отправляются в нижнюю сетку плей-офф — в Путь регионов, четвертые заканчивают выступление в турнире.
Очки в матчах группового раунда Кубка начисляются следующим образом (в случае ничьей назначается серия пенальти):
- за победу в основное время — 3 очка;
- за ничью в основное время и победу в серии пенальти — 2 очка;
- за ничью в основное время и поражение в серии пенальти — 1 очко;
- за поражение в основное время очки не начисляются.
Расписание матчей групп Пути РПЛ Кубка 2023 / 2024
Время начала матчей — московское. Определены даты матчей с 1-го по 4-й тур, даты игр 5-го и 6-го тура будут названы позже.
Группа A
26 июля. «Оренбург» — ЦСКА — 0:6
26 июля. «Факел» — «Сочи» — 1:3
9 августа. 16.15. «Оренбург» — «Сочи»
9 августа. 18.30. ЦСКА — «Факел»
29 августа. 17.15. «Факел» — «Оренбург»
30 августа. 17.15. «Сочи» — ЦСКА
19 — 21 сентября. ЦСКА — «Сочи»
19 — 21 сентября. «Оренбург» — «Факел»
3 — 5 октября. «Сочи» — «Оренбург»
3 — 5 октября. «Факел» — ЦСКА
31 октября — 2 ноября. ЦСКА — «Оренбург»
31 октября — 2 ноября. «Сочи» — «Факел»
Группа B
25 июля. «Локомотив» — «Урал» — 2:1
26 июля. «Ростов» — «Рубин» — 1:0
8 августа. 16.15. «Урал» — «Ростов»
8 августа. 18.30. «Рубин» — «Локомотив»
29 августа. 15.00. «Рубин» — «Урал»
30 августа. 19.30. «Ростов» — «Локомотив»
19 — 21 сентября. «Рубин» — «Ростов»
19 — 21 сентября. «Урал» — «Локомотив»
3 — 5 октября. «Локомотив» — «Ростов»
3 — 5 октября. «Урал» — «Рубин»
31 октября — 2 ноября. «Ростов» — «Урал»
31 октября — 2 ноября. «Локомотив» — «Рубин»
Группа C
25 июля. «Зенит» — «Ахмат» — 2:0
26 июля. «Крылья Советов» — «Балтика» — 2:3
9 августа. 18.30. «Крылья Советов» — «Зенит»
10 августа. 20.00. «Ахмат» — «Балтика»
30 августа. 17.15. «Ахмат» — «Крылья Советов»
30 августа. 19.30. «Балтика» — «Зенит»
19 — 21 сентября. «Балтика» — «Крылья Советов»
19 — 21 сентября. «Ахмат» — «Зенит»
3 — 5 октября. «Крылья Советов» — «Ахмат»
3 — 5 октября. «Зенит» — «Балтика»
31 октября — 2 ноября. «Зенит» — «Крылья Советов»
31 октября — 2 ноября. «Балтика» — «Ахмат»
Группа D
25 июля. «Пари НН» — «Динамо» — 1:1 (4:3П)
27 июля. «Краснодар» — «Спартак» — 1:2
8 августа. 20.45. «Спартак» — «Пари НН»
9 августа. 20.45. «Динамо» — «Краснодар»
29 августа. 19.30. «Спартак» — «Динамо»
29 августа. 19.30. «Пари НН» — «Краснодар»
19 — 21 сентября. «Краснодар» — «Динамо»
19 — 21 сентября. «Пари НН» — «Спартак»
3 — 5 октября. «Краснодар» — «Пари НН»
3 — 5 октября. «Динамо» — «Спартак»
31 октября — 2 ноября. «Динамо» — «Пари НН»
31 октября — 2 ноября. «Спартак» — «Краснодар»
Плей-офф Пути РПЛ весной: формат, стадии и даты
После группового турнира в плей-офф Пути РПЛ выходят 8 команд, занявшие первые и вторые места в своих группах. Играть на вылет в верхней сетке снова будут весной. Все противостояния в четвертьфинале, полуфинале и финале Пути РПЛ пройдут в двухматчевом формате (дома и на выезде). Проигравшие на стадиях 1/4 и 1/2 финала команды отправляются в Путь регионов (нижнюю часть сетки).
В 1/4 финала Пути РПЛ команды, занявшие первые места в своих группах, встречаются с командами, которые стали вторыми в квартетах. Пары определяются с помощью жеребьевки. При этом представители одной группы не могут играть друг с другом в четвертьфинале.
Победитель финала Пути РПЛ выходит в суперфинал FONBET Кубка России. Его соперником станет лучшая команда по итогам финала Пути регионов.
Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, автоматически вылетает из турнира и не сыграет в финале Пути регионов, в отличие от предыдущего розыгрыша Кубка.
Кто входит в «регионы»: медийные команды, любители, вторая и первая лиги
Путь регионов представлен 92 клубами, из них:
3 представителя медиалиги:
- «Амкал»
- 2Drots
- «Родина Медиа»
11 любительских команд:
- «Пионер»
- «СтавропольАгроСоюз»
- «Оргэнергострой»
- «Атом»
- «Университет»
- «Дальнереченск»
- «Ильпар»
- «Кировец-Восхождение»
- «Псков»
- «Темп»
- ФШМ
60 коллективов из дивизионов А и Б второй лиги (без крымских клубов — «Рубин» (Ялта) и «Севастополь»):
- «Амкар Пермь»
- «Авангард» (Курск)
- «Астрахань»
- «Биолог-Новокубанск»
- «Велес»
- «Волга»
- «Динамо Барнаул»
- «Динамо Брянск»
- «Динамо Владивосток»
- «Динамо Вологда»
- «Динамо Киров»
- «Динамо СПб»
- «Динамо Ставрополь»
- «Дружба»
- «Звезда СПб»
- «Зенит Пенза»
- «Знамя»
- «Знамя Труда»
- «Зоркий Красногорск»
- «Иркутск»
- «Иртыш»
- «Калуга»
- «Квант»
- «Коломна»
- «Композит»
- «Космос»
- «Кубань-Холдинг»
- «Легион»
- «Луки-Энергия»
- «Машук-КМВ»
- «Металлург Лп»
- «Муром»
- «Новосибирск»
- «Носта»
- «Пересвет»
- «Победа»
- «Ротор»
- «Рязань»
- «СКА Ростов-на-Дону»
- «Салют Белгород»
- «Сахалин»
- «Сахалинец»
- «Сокол»
- «Спартак-Нальчик»
- «Спартак Кострома»
- «Спартак Тамбов»
- «Строгино»
- «Тверь»
- «Текстильщик»
- «Торпедо-Владимир»
- «Торпедо Миасс»
- «Уралец-ТС»
- «Уфа»
- «Форте»
- «Химик»
- «Химик-Август»
- «Чайка»
- «Челябинск»
- «Чертаново»
- «Электрон»
18 клубов из первой лиги:
- «Торпедо»
- «Сокол»
- «Шинник»
- «Химки»
- «Тюмень»
- «Ленинградец»
- «Кубань»
- «Волгарь»
- «Акрон»
- «Алания»
- «Нефтехимик»
- «Черноморец»
- «Родина»
- «СКА-Хабаровск»
- «Динамо» Мх
- «КАМАЗ»
- «Арсенал»
- «Енисей»
Как «регионы» играют летом и осенью: формат, стадии, даты
С начала августа до ноября проводится шесть раундов плей-офф Пути регионов — с 1/256 финала до 1/8 финала, каждая стадия — из одного матча.
В первый раунд были допущены 36 команд — получившие спецприглашение «Амкал», 2Drots и «Родина Медиа» из медиалиги, еще 11 любительских команд и 22 клуба второй лиги Б. Клубы второй лиги А и первой лиги стартуют позже.
После шести раундов летне-осенней части турнира в Пути регионов из 92 команд останется всего 4.
Расписание матчей 1-го раунда Пути регионов
Время начала матчей — московское.
1 августа, вторник
19.30. «Амкал» — «Знамя»
2 августа, среда
10.00. «Дальнереченск» — «Иркутск»
13.00. «Строгино» — «Знамя Труда»
14.30. «Темп» — «Динамо-Барнаул»
16.30. «Родина Медиа» — «Динамо»
17.00. «Ильпар» — «Торпедо-Миасс»
17.00. «Пионер» — «Дружба» (Майкоп)
17.00. «Динамо Киров» — «Композит»
17.00. «Тверь» — «Электрон»
17.30. «СтавропольАгроСоюз» — «Машук-КМВ»
17.30. «Атом» — «Спартак Тамбов»
18.00. «Коломна» — «Квант»
18.00. «Носта» — «Уралец-ТС»
18.30. ФШМ — «Пересвет»
19.00. «Университет» — «Оргэнергострой»
19.00. «Кировец-Восхождение» — «Динамо Санкт-Петербург»
19.00. «Псков» — «Луки-Энергия»
19.30. 2Drots — «Сахалин»
Как «регионы» играют весной: формат, стадии, даты
Вторая часть плей-офф Пути регионов стартует весной 2024 года. Стадии 1/4 финала и 1/2 финала проводятся в два этапа, каждый из одного матча. Финал Пути регионов — одна игра.
В четвертьфинале сначала четыре победителя 1/8 финала Пути регионов сыграют с четырьмя командами с третьих мест групп Пути РПЛ (в один матч), а затем четыре победителя первого этапа этой стадии — с четырьмя проигравшими в 1/4 финала Пути РПЛ (снова в один матч).
В полуфинале сначала четыре победителя 1/4 финала Пути регионов сыграют между собой, а затем два победителя первого этапа этой стадии — с двумя проигравшими в 1/2 финала Пути РПЛ.
В финале Пути регионов сыграют два победителя 1/2 финала нижней части сетки. Сильнейший выйдет в суперфинал Кубка России 2023/2024, где его соперником станет победитель финала Пути РПЛ.
Кто выиграет Кубок: суперфинал
Обладатель Кубка России определяется по итогам проведения финального матча или так называемого суперфинала. В игре встречаются клуб — победитель финала Пути РПЛ и лучшая команда из финала Пути регионов.
В случае ничейного исхода в основное время матч переходит в серию пенальти. Дополнительное время не предусмотрено.
Номинальный хозяин поля суперфинала FONBET Кубка России определяется жеребьевкой.
Первый сезон Кубка России в формате с двойным вылетом выиграл ЦСКА. Армейцы стали победителем Пути РПЛ и в решающем матче обыграли «Краснодар» в серии пенальти. Суперфинал-2023 состоялся в «Лужниках», там же за год до этого прошел финал Кубка России-2022 между «Спартаком» и «Динамо».
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