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Сегодня, 18:45

Кубок России: формат и составы групп, любительские команды и медийные клубы

Медийные клубы стартуют в FONBET Кубке России по футболу матчем «Амкал» — «Знамя»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Кубок FONBET Кубка России-2023/24.
Фото Александр Любарский / РФС
Состав групп Пути РПЛ Кубка России-2023/24.
Фото Александр Любарский / РФС
Кубок FONBET Кубка России-2023/24.
Фото Александр Любарский / РФС
Футболисты «Амкала».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/4
Формат кубкового турнира.

Второй сезон подряд FONBET Кубок России пройдет по схеме с двойным выбыванием для клубов премьер-лиги. Летом и осенью в Пути РПЛ состоится групповой турнир, а остальные команды из первой и второй лиг, любителей и медиалиги сыграют матчи на вылет.

Формат Кубка — пути РПЛ и регионов

Путь РПЛ

Путь РПЛ состоит из нескольких стадий: группового турнира с 16 командами премьер-лиги и плей-офф.

В летне-осенней части клубы РПЛ разбиты на 4 группы по 4 команды. Каждая проводит по одной игре дома и в гостях с соперниками по квартету. Две лучшие в каждой группе выходят в плей-офф Пути РПЛ, третьи команды отправляются в Путь регионов, а четвертые выбывают из турнира.

В весенней части в Пути РПЛ проводятся стадии плей-офф с четвертьфинала, победитель финала разыграет Кубок России с сильнейшей командой Пути регионов.

Путь регионов

Путь регионов начинается с 1/256 финала. Каждая стадия состоит из одного матча. Проигравший вылетает из турнира, победитель проходит в следующий этап.

Осенью пройдут 6 раундов — 1/256, 1/128, 1/64, 1/32, 1/16 и 1/8 финала. Весной состоятся четвертьфинал и полуфинал (проводятся в два этапа, каждый — из одного матча), потом — финал Пути регионов.

В весенней части Пути регионов сыграют выбывшие из Пути РПЛ клубы: третьи команды групп попадут в первый этап 1/4 финала, проигравшие в четвертьфинале верхней сетки — во второй этап той же стадии нижней сетки, проигравшие в полуфинале — во втором этапе той же стадии Пути регионов.

Состав групп Пути РПЛ Кубка России-2023/24.
Фото Александр Любарский / РФС

Как команды РПЛ играют осенью: состав групп, даты и схема отбора в плей-офф

Путь РПЛ открылся групповым турниром летом, 16 команд чемпионата России с учетом результатов в лиге по результатам жеребьевки поделены на четыре группы.

Группа A: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел».

Группа B: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин».

Группа C: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика».

Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».

В групповом турнире каждый играет с каждым дома и в гостях, всего 6 туров с конца июля до начала ноября. Первые и вторые команды каждого квартета выходят в четвертьфинал Пути РПЛ, третьи отправляются в нижнюю сетку плей-офф — в Путь регионов, четвертые заканчивают выступление в турнире.

Очки в матчах группового раунда Кубка начисляются следующим образом (в случае ничьей назначается серия пенальти):

  • за победу в основное время — 3 очка;
  • за ничью в основное время и победу в серии пенальти — 2 очка;
  • за ничью в основное время и поражение в серии пенальти — 1 очко;
  • за поражение в основное время очки не начисляются.

Расписание матчей групп Пути РПЛ Кубка 2023 / 2024

Время начала матчей — московское. Определены даты матчей с 1-го по 4-й тур, даты игр 5-го и 6-го тура будут названы позже.

Группа A

26 июля. «Оренбург» — ЦСКА — 0:6

26 июля. «Факел» — «Сочи» — 1:3

9 августа. 16.15. «Оренбург» — «Сочи»

9 августа. 18.30. ЦСКА — «Факел»

29 августа. 17.15. «Факел» — «Оренбург»

30 августа. 17.15. «Сочи» — ЦСКА

19 — 21 сентября. ЦСКА — «Сочи»

19 — 21 сентября. «Оренбург» — «Факел»

3 — 5 октября. «Сочи» — «Оренбург»

3 — 5 октября. «Факел» — ЦСКА

31 октября — 2 ноября. ЦСКА — «Оренбург»

31 октября — 2 ноября. «Сочи» — «Факел»

Группа B

25 июля. «Локомотив» — «Урал» — 2:1

26 июля. «Ростов» — «Рубин» — 1:0

8 августа. 16.15. «Урал» — «Ростов»

8 августа. 18.30. «Рубин» — «Локомотив»

29 августа. 15.00. «Рубин» — «Урал»

30 августа. 19.30. «Ростов» — «Локомотив»

19 — 21 сентября. «Рубин» — «Ростов»

19 — 21 сентября. «Урал» — «Локомотив»

3 — 5 октября. «Локомотив» — «Ростов»

3 — 5 октября. «Урал» — «Рубин»

31 октября — 2 ноября. «Ростов» — «Урал»

31 октября — 2 ноября. «Локомотив» — «Рубин»

Группа C

25 июля. «Зенит» — «Ахмат» — 2:0

26 июля. «Крылья Советов» — «Балтика» — 2:3

9 августа. 18.30. «Крылья Советов» — «Зенит»

10 августа. 20.00. «Ахмат» — «Балтика»

30 августа. 17.15. «Ахмат» — «Крылья Советов»

30 августа. 19.30. «Балтика» — «Зенит»

19 — 21 сентября. «Балтика» — «Крылья Советов»

19 — 21 сентября. «Ахмат» — «Зенит»

3 — 5 октября. «Крылья Советов» — «Ахмат»

3 — 5 октября. «Зенит» — «Балтика»

31 октября — 2 ноября. «Зенит» — «Крылья Советов»

31 октября — 2 ноября. «Балтика» — «Ахмат»

Группа D

25 июля. «Пари НН» — «Динамо» — 1:1 (4:3П)

27 июля. «Краснодар» — «Спартак» — 1:2

8 августа. 20.45. «Спартак» — «Пари НН»

9 августа. 20.45. «Динамо» — «Краснодар»

29 августа. 19.30. «Спартак» — «Динамо»

29 августа. 19.30. «Пари НН» — «Краснодар»

19 — 21 сентября. «Краснодар» — «Динамо»

19 — 21 сентября. «Пари НН» — «Спартак»

3 — 5 октября. «Краснодар» — «Пари НН»

3 — 5 октября. «Динамо» — «Спартак»

31 октября — 2 ноября. «Динамо» — «Пари НН»

31 октября — 2 ноября. «Спартак» — «Краснодар»

Плей-офф Пути РПЛ весной: формат, стадии и даты

После группового турнира в плей-офф Пути РПЛ выходят 8 команд, занявшие первые и вторые места в своих группах. Играть на вылет в верхней сетке снова будут весной. Все противостояния в четвертьфинале, полуфинале и финале Пути РПЛ пройдут в двухматчевом формате (дома и на выезде). Проигравшие на стадиях 1/4 и 1/2 финала команды отправляются в Путь регионов (нижнюю часть сетки).

В 1/4 финала Пути РПЛ команды, занявшие первые места в своих группах, встречаются с командами, которые стали вторыми в квартетах. Пары определяются с помощью жеребьевки. При этом представители одной группы не могут играть друг с другом в четвертьфинале.

Победитель финала Пути РПЛ выходит в суперфинал FONBET Кубка России. Его соперником станет лучшая команда по итогам финала Пути регионов.

Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, автоматически вылетает из турнира и не сыграет в финале Пути регионов, в отличие от предыдущего розыгрыша Кубка.

Футболист &laquo;Амкала&raquo; Андрей Сибскана. FONBET Кубок России путь регионов: какие медийные и любительские команды сыграют с клубами второй лиги

Кто входит в «регионы»: медийные команды, любители, вторая и первая лиги

Путь регионов представлен 92 клубами, из них:

3 представителя медиалиги:

  • «Амкал»
  • 2Drots
  • «Родина Медиа»

11 любительских команд:

  • «Пионер»
  • «СтавропольАгроСоюз»
  • «Оргэнергострой»
  • «Атом»
  • «Университет»
  • «Дальнереченск»
  • «Ильпар»
  • «Кировец-Восхождение»
  • «Псков»
  • «Темп»
  • ФШМ

60 коллективов из дивизионов А и Б второй лиги (без крымских клубов — «Рубин» (Ялта) и «Севастополь»):

  • «Амкар Пермь»
  • «Авангард» (Курск)
  • «Астрахань»
  • «Биолог-Новокубанск»
  • «Велес»
  • «Волга»
  • «Динамо Барнаул»
  • «Динамо Брянск»
  • «Динамо Владивосток»
  • «Динамо Вологда»
  • «Динамо Киров»
  • «Динамо СПб»
  • «Динамо Ставрополь»
  • «Дружба»
  • «Звезда СПб»
  • «Зенит Пенза»
  • «Знамя»
  • «Знамя Труда»
  • «Зоркий Красногорск»
  • «Иркутск»
  • «Иртыш»
  • «Калуга»
  • «Квант»
  • «Коломна»
  • «Композит»
  • «Космос»
  • «Кубань-Холдинг»
  • «Легион»
  • «Луки-Энергия»
  • «Машук-КМВ»
  • «Металлург Лп»
  • «Муром»
  • «Новосибирск»
  • «Носта»
  • «Пересвет»
  • «Победа»
  • «Ротор»
  • «Рязань»
  • «СКА Ростов-на-Дону»
  • «Салют Белгород»
  • «Сахалин»
  • «Сахалинец»
  • «Сокол»
  • «Спартак-Нальчик»
  • «Спартак Кострома»
  • «Спартак Тамбов»
  • «Строгино»
  • «Тверь»
  • «Текстильщик»
  • «Торпедо-Владимир»
  • «Торпедо Миасс»
  • «Уралец-ТС»
  • «Уфа»
  • «Форте»
  • «Химик»
  • «Химик-Август»
  • «Чайка»
  • «Челябинск»
  • «Чертаново»
  • «Электрон»

18 клубов из первой лиги:

  • «Торпедо»
  • «Сокол»
  • «Шинник»
  • «Химки»
  • «Тюмень»
  • «Ленинградец»
  • «Кубань»
  • «Волгарь»
  • «Акрон»
  • «Алания»
  • «Нефтехимик»
  • «Черноморец»
  • «Родина»
  • «СКА-Хабаровск»
  • «Динамо» Мх
  • «КАМАЗ»
  • «Арсенал»
  • «Енисей»
Футболисты «Амкала».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как «регионы» играют летом и осенью: формат, стадии, даты

С начала августа до ноября проводится шесть раундов плей-офф Пути регионов — с 1/256 финала до 1/8 финала, каждая стадия — из одного матча.

В первый раунд были допущены 36 команд — получившие спецприглашение «Амкал», 2Drots и «Родина Медиа» из медиалиги, еще 11 любительских команд и 22 клуба второй лиги Б. Клубы второй лиги А и первой лиги стартуют позже.

После шести раундов летне-осенней части турнира в Пути регионов из 92 команд останется всего 4.

Расписание матчей 1-го раунда Пути регионов

Время начала матчей — московское.

1 августа, вторник

19.30. «Амкал» — «Знамя»

2 августа, среда

10.00. «Дальнереченск» — «Иркутск»

13.00. «Строгино» — «Знамя Труда»

14.30. «Темп» — «Динамо-Барнаул»

16.30. «Родина Медиа» — «Динамо»

17.00. «Ильпар» — «Торпедо-Миасс»

17.00. «Пионер» — «Дружба» (Майкоп)

17.00. «Динамо Киров» — «Композит»

17.00. «Тверь» — «Электрон»

17.30. «СтавропольАгроСоюз» — «Машук-КМВ»

17.30. «Атом» — «Спартак Тамбов»

18.00. «Коломна» — «Квант»

18.00. «Носта» — «Уралец-ТС»

18.30. ФШМ — «Пересвет»

19.00. «Университет» — «Оргэнергострой»

19.00. «Кировец-Восхождение» — «Динамо Санкт-Петербург»

19.00. «Псков» — «Луки-Энергия»

19.30. 2Drots — «Сахалин»

Кубок FONBET Кубка России-2023/24.
Фото Александр Любарский / РФС

Как «регионы» играют весной: формат, стадии, даты

Вторая часть плей-офф Пути регионов стартует весной 2024 года. Стадии 1/4 финала и 1/2 финала проводятся в два этапа, каждый из одного матча. Финал Пути регионов — одна игра.

В четвертьфинале сначала четыре победителя 1/8 финала Пути регионов сыграют с четырьмя командами с третьих мест групп Пути РПЛ (в один матч), а затем четыре победителя первого этапа этой стадии — с четырьмя проигравшими в 1/4 финала Пути РПЛ (снова в один матч).

В полуфинале сначала четыре победителя 1/4 финала Пути регионов сыграют между собой, а затем два победителя первого этапа этой стадии — с двумя проигравшими в 1/2 финала Пути РПЛ.

В финале Пути регионов сыграют два победителя 1/2 финала нижней части сетки. Сильнейший выйдет в суперфинал Кубка России 2023/2024, где его соперником станет победитель финала Пути РПЛ.

Кто выиграет Кубок: суперфинал

Обладатель Кубка России определяется по итогам проведения финального матча или так называемого суперфинала. В игре встречаются клуб — победитель финала Пути РПЛ и лучшая команда из финала Пути регионов.

В случае ничейного исхода в основное время матч переходит в серию пенальти. Дополнительное время не предусмотрено.

Номинальный хозяин поля суперфинала FONBET Кубка России определяется жеребьевкой.

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Первый сезон Кубка России в формате с двойным вылетом выиграл ЦСКА. Армейцы стали победителем Пути РПЛ и в решающем матче обыграли «Краснодар» в серии пенальти. Суперфинал-2023 состоялся в «Лужниках», там же за год до этого прошел финал Кубка России-2022 между «Спартаком» и «Динамо».

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Футбол
Кубок России
Первая лига
РПЛ
ФК 2Drots
ФК Амкал
4
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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