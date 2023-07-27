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Сегодня, 22:45

Первый гол Бонгонды и удаление Сперцяна. «Спартак» обыграл «Краснодар»

«Спартак» в большинстве победил «Краснодар» в гостевом матче Кубка России
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Игровой момент в матче Кубка России «Краснодар» — «Спартак».
Фото ФК «Краснодар», Соцсети
«Спартак» провел один из лучших матчей в 2023 году.
Кубок России. Группа D
27 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Спартак

Кубок — время ротации. Ивич с Абаскалем от перемен отказываться не стали, но обошлись без больших экспериментов и выставили вполне боевые составы. Даже несмотря на то, что у «Краснодара» по сравнению с первым туром произошло аж семь изменений в стартовом составе и все трое, кто забивал в ворота «Динамо», остались в резерве. Важный момент — дебют за «быков» левого защитника Эктова.

У «Спартака» же поменялась практически вся центральная ось — от пары защитников до форварда. За одним исключением, которым стал Зобнин. Отметим возвращение в состав после травмы Умярова, это его первое попадание в старт с октября прошлого года.

Важное обстоятельство — жуткая жара, по которой команды вынуждены были играть. Термометр показывал 34, но из-за высокой влажности ощущалось, как все 40. Впрочем, для прибывшего из прохладной Москвы «Спартака» это не стало проблемой. Первые 10 минут получились сумбурными, а затем красно-белые забрали мяч и переместили игру к хозяйским воротам. Преимущество довольно быстро обернулось голом: Зобнин в штрафной легко оттер Ахметова и без шансов для Акгацева пробил под дальнюю штангу. Ассистировал ему необыкновенно результативный на старте сезона Хлусевич.

После игры с «Оренбургом» красно-белых много критиковали за несобранную и разбалансированную игру. Здесь чего-то подобного и близко не было. «Спартак» действовал максимально рационально, а главное — надежно и спокойно в обороне. Самый тревожный момент для красно-белых в первом тайме — повреждение Умярова. Краснодарский Мозес на полном ходу наступил на ногу спартаковцу, и потребовалось время, чтобы тот пришел в себя. А Наиль был действительно хорош: успевал везде, отбирал и подбирал мячи, разгонял атаки. Качественная работа опорника, который к тому же, очевидно, истосковался по большой игре.

Грубая игра Эдуарда Сперцяна в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Краснодар» — «Спартак»: Сухой правильно удалил Сперцяна. Тот едва не сломал ногу Зиньковскому

И если в моменте с Мозесом санкций со стороны арбитра не последовало, то в следующем эпизоде «Краснодар» получил по полной. Сперцян сыграл против Зиньковского открытыми шипами и тут же получил от Сухого красную карточку. И это еще одна параллель с матчем этих соперников, который состоялся здесь ровно год назад. Счет тоже открыл Зобнин, а перед перерывом был удален воспитанник «Краснодара». Тогда это был Черников, и для «быков» все закончилось разгромным поражением.

Численный перевес дал «Спартаку» огромное преимущество в начале второго тайма. Выглядело это как хоккейное большинство в формате «5х3». Красно-белые прижали соперника к воротам и методично начали создавать моменты. Раз за разом у «Спартака» проходила очень простая комбинация: передача в свободную зону в штрафной, после которой игрок в белом обязательно опережал игрока в зеленом. Когда это случилось в очередной раз, Ивич просто взбесился. За первые 15 минут гости могли забить три-четыре мяча, причем чаще всех по воротам бил Бонгонда, заменивший Зиньковского. Он в итоге и забил, поймав в штрафной отскок после удара Пруцева.

Тем временем состав «Краснодара» стал куда более основным: вышли Кордоба, Батчи и Кривцов. А еще на поле появился Кади — впервые с апреля, когда в московском матче команд он получил очень неприятную травму в столкновении с Джикией. И вот вернулся, получилось от «Спартака» до «Спартака». Замены взбодрили игру «Краснодара», у ворот Максименко начало появляться хоть что-то опасное. В итоге хозяева уже в компенсированное время один мяч отыграли, добавив небольшую оговорку в очень солидную в целом победу красно-белых. Хотя в том эпизоде было очень похоже на офсайд.

Как бы то ни было, валидольные две минуты в концовке не смазали впечатления от игры «Спартака». Команда Абаскаля весь матч провела с преимуществом, не позволяя себе спадов по ходу встречи, к чему все привыкли за последние полгода. Эту игру вполне можно назвать лучшей в исполнении «Спартака» в 2023 году. Конкуренцию могут составить только февральские кубковые матчи с «Локо». Все, что было весной, — ни в какое сравнение.

Что касается «Краснодара», то эта встреча показала, какое значение для этого состава имеют игроки, оставшиеся в запасе и вышедшие по ходу второго тайма. Ближайший резерв не впечатлил. Совсем скоро, 2 сентября, команды сыграют в Краснодаре уже в чемпионате.

Роман Зобнин
Эдуард Сперцян
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Гильермо Абаскаль
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