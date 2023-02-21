Невезучий «Зенит», дерзкий «Ростов» и триумфальный «Спартак». Клубы и герои Кубка России

Как участники проявляли себя раньше?

22 февраля начнется плей-офф FONBET Кубка России. В этот раз турнир идет двумя дорогами — Путем регионов и Путем РПЛ. В обоих случаях есть за кем с интересом последить.

«Спартак» победил в прошлом году. А в этом?

Красно-белые не особо ассоциируются с кубковой командой — в эпоху Леонида Федуна в этом соревновании им не везло. С сезона-2002/03 (когда в финале был обыгран «Ростов») «Спартак» один раз был в финале, трижды — в полуфинале и целых 11 раз вылетал на ранних стадиях.

Но в прошлом сезоне москвичи наконец подняли кубок над головой — после красивой победы над «Динамо» со счетом 2:1 на переполненных «Лужниках». Теперь одна из главных интриг этого розыгрыша — получится ли у красно-белых защитить титул? К тому же стадия 1/8 финала — одна из самых опасных для москвичей, в ней они с 2003 года вылетали шесть раз.

«Локомотив» нестабилен, но это все еще лучшая кубковая команда

Красно-зеленые в этом сезоне близки к вылету из РПЛ, но не стоит забывать — более кубковой команды, чем эта, в России не существует. На счету «Локомотива» целых девять завоеваний кубка страны, при этом не так давно «Локо» взял три кубка за пять лет. И хотя турнирные успехи железнодорожников в основном ассоциируются с Юрием Семиным, Марко Николич в 2021 году показал, что у «Локомотива» действительно есть ДНК победителя. В Кубке России — точно.

Футболисты «Локомотива». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Первый трофей Дзюбы — Кубок России. А последний?

У Артема Дзюбы была великолепная карьера в плане достижений — в общей сложности у него 11 командных трофеев. Но один из самых приятных наверняка первый — Кубок России с «Ростовом».

В 2013 году Артем укатил из «Спартака» на юг в аренду и наверняка с ностальгией вспоминает тот сезон. Во-первых, за «Ростов» он забил 17 голов в премьер-лиге — до того у него нигде не было такой результативности. Во-вторых, Дзюба взял первый в жизни трофей (который стал таковым и для «Ростова»), а также выиграл Кубок России, отметившись голами в четвертьфинале и финале.

Сейчас Артем в «Локомотиве», самом кубковом клубе страны. В ближайшее время красно-зеленые вряд ли будут бороться за чемпионство, так что выиграть что-то, кроме Кубка, Дзюба не сможет. Зато взять трофей и закольцевать карьеру — это красиво.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Карпин и «Ростов» включаются по желанию. В этот раз, кажется, хотят

Всем известно показательно-пренебрежительное отношение Валерия Георгиевича к трофеям, и в Кубке этот дуализм видно отчетливо. Если у ростовчан другие приоритеты — получается что-то вроде матча со «Спартаком» в сезоне-2019/20. Бывает, что откровенно не везет, как с поражением от «Чайки» в 2021 году или от «Ахмата» в 2020-м.

Но если Карпин и команда вцепятся, может получиться очень хорошо. Пример тому — героическая кампания-2018/19 с двухматчевой битвой против «Краснодара» и настоящим триллером с «Локомотивом». Тогда «Ростов» дошел до полуфинала и дома уступил в драматичном матче команде Юрия Семина.

Похоже, в этот раз желто-синие тоже оценили Кубок серьезно — «Ростов» включился на старте и на финише группового этапа, одержал три победы и забил 12 мячей. Команда Карпина — одна из самых результативных на этом этапе, столько же голов было в этом розыгрыше только у «Оренбурга». Но он в плей-офф не вышел, а вот у желто-синих с настроем и результативностью вроде бы полный порядок.

Футболисты «Урала». ФК «Урал»

«Урал» — темная лошадка Кубков

За «Уралом» обязательно нужно следить в каждом розыгрыше — из нетоповых команд в последнее десятилетие именно клуб из Екатеринбурга чаще других добирался до финала. К тому же в последнее время «шмели» просто невероятны: не проигрывают с 17 сентября во всех турнирах, у них 11-матчевая серия без поражений. Виктор Гончаренко, кажется, наладил игру, а еще у тренера в копилке тоже есть один финал Кубка в этом десятилетии. В общем, очень интересный симбиоз.

«Зенит» при Семаке — неудачники в Кубке

Удивительно — питерский клуб способен пять сезонов подряд удерживать первое место в РПЛ, но когда дело доходит до Кубка России, то вся сила испаряется. Или этот трофей не такой интересный и престижный, или просто особенность команды Семака — игра на длинной дистанции. Но пока в турнире питерцам откровенно не везет.

На счету «Зенита» всего один Кубок России в эпоху Сергея Богдановича, но сразу несколько обидных вылетов, в том числе от тульского «Арсенала» и владикавказской «Алании». В этом сезоне питерцы тоже максимально осложнили себе задачу — единственные из топ-клубов свалились на Путь регионов, и смогут ли они добраться до финала — большой вопрос.

Сергей Семак и Вячеслав Караваев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Владимир Ивич из «Краснодара» — крепкий кубковый боец

«Краснодар» в Кубке России пока выступает кое-как, хотя и были просветы. В том числе финал и полуфинал, но по большей части этот турнир для «быков» из второго порядка.

Тем удивительнее и важнее, что возглавил их Владимир Ивич — тренер, специализирующийся на победах в краткосрочных турнирах. Серб брал Кубок Греции с ПАОК и Кубок Тото в Израиле с «Маккаби» из Тель-Авива. Учитывая, что тренерской карьере Ивича несколько сезонов, статистика отличная — может, добавит себе третий трофей в копилку?

Славиша Йоканович очень давно не выигрывал Кубки

Если Ивич брал трофеи относительно недавно (и в разных клубах), то его коллега из «Динамо» последний триумф отмечал более десяти лет назад. Тем не менее есть два факта: во-первых, москвичи в прошлом году играли в финале, во-вторых, в этом году они выиграли крепкую группу с «Ростовом» и «Ахматом». Так что имеет смысл за ними понаблюдать — есть все условия для второго подряд финала.

Славиша Йоканович. Федор Успенский, Фото «СЭ»

ЦСКА — как «Локомотив», но чуть раньше

В 2010-х годах железнодорожники оккупировали Кубок России, но в нулевых особенно часто трофей брал ЦСКА. С 2001 по 2013 год армейцы семь раз завоевали кубок, но потом как отрезало. Последний раз чашу над головой красно-синие поднимали в 2013 году — может, спустя десять лет настало время для нового похода?