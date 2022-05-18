Вокруг матча дикий ажиотаж.

Финал Кубка России, который состоится 29 мая в 17.00 (мск) в «Лужинках», станет самым посещаемым футбольным событием года. Высокий спрос возник сразу после полуфинальных матчей, когда билеты еще не поступили в продажу. Теперь болельщики жалуются, что билеты проблематично купить. «СЭ» рассказывает, как попасть на главный матч весны в России.

Где купить билеты?

Есть три официальные точки продажи — все онлайн.

Первая — сайт РФС. Там надо зарегистрироваться, зайти в личный кабинет, затем нажать на вкладку «Купить билет». Откроется виджет сайта-партнера РФС — и вы сможете выбрать билет.

Ключевое преимущество — нет никаких наценок.

Второй вариант — покупка билета напрямую у официального партнера РФС. Заходите на сайт kassir.ru и покупаете билеты. Однако продавец требует оплатить не только стоимость билета, но и сервисный сбор.

Третий вариант — официальный сайт «Динамо». Там продавались билеты только на трибуну D (для активных болельщиков бело-голубых). Но эта квота была раскуплена за полтора часа, поэтому данный способ уже неактуален.

Красно-белые от аналогичной опции отказались, так как активные фанаты «Спартака» бойкотируют финал. Соответственно, билеты на трибуну B поступят в свободную продажу.

Сколько уже продано билетов?

Билеты реализуются в несколько этапов. Первый стартовал в понедельник, когда продавались билеты только на центральные трибуны. Их раскупили за несколько часов. Утром 17 мая РФС официально объявил, что за четыре часа было распродано 20 тысяч билетов — вся квота первого этапа продаж.

Александр Селихов («Спартак»), Себастьян Шиманьски («Динамо») и Айртон («Спартак»). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Во вторник вечером стартовал второй этап, в рамках которого реализовывались места за воротами. В среду служба коммуникаций РФС сообщила о 50 тысячах проданных билетов.

«Лужники» рассчитаны на 81 тысячу посадочных мест (с учетом лож, мест для СМИ и маломобильных групп). Однако, по нашей информации, согласованная максимальная посещаемость составит 70 тысяч зрителей. Остальные места уйдут под блоки безопасности. Получается, что за первые три дня раскупили 70 процентов всех доступных билетов.

На открытую продажу осталась совсем небольшая квота. Часть билетов РФС должен будет отдать спонсорам и почетным гостям. Это означает, что прямо сейчас очень трудно достать билеты в официальных точках продажи.

А в чем были проблемы?

Трудности с покупкой билетов возникли с первых минут после старта продаж. Из-за резкого наплыва желающих сайт РФС практически сразу перестал работать. Его быстро починили, но он все равно функционировал с серьезными перебоями. РФС редко продает билеты через собственные ресурсы — вероятно, поэтому они не были готовы к такому ажиотажу.

Затем проблемы с сайтом начались и у официального партнера РФС по реализации билетов. Возможно, сказалось то, что финал Кубка — первое настолько востребованное событие после снятия ковидных ограничений.

Перекупщики

Сумасшедший спрос означает то, что стадион заполнится до отказа? Не факт. Многие болельщики опасаются, что большую часть билетов скупили спекулянты, чтобы создать искусственный ажиотаж и продавать билеты с наценкой.

Такой вариант нельзя исключать, но как с этим бороться, непонятно. Спекулянты активно работали даже на чемпионате мира-2018, несмотря на реализацию билетов по паспортам и ужесточение наказания за перепродажу.

Сейчас невозможно оценить, сколько билетов оказались в руках тех, кто планирует сходить на матч, а какая доля осела у спекулянтов. Вероятность того, что вы сможете купить билет у стадиона с рук, достаточно высока. Но нет никаких гарантий подлинности таких билетов.

Главный совет

Если вы хотите купить билет на официальных ресурсах, то советую подписаться на официальный Telegram-канал Кубка России. Там публикуется вся информация о новых поступлениях билетов в продажу, а значит, вы сможете оперативно их «поймать».