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«Мы превратились в группу игроков». Крушение «Рубина» продолжается — теперь казанцы вылетели из Кубка

«Рубин» проиграл «Енисею» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Рубин» снова проигрывает.
Фото ФК «Рубин»
«Сгорели» «Енисею» — 1:3.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 14:30. Центральный (Красноярск)
Енисей
3:1
Рубин
Голы
Окладников, 12 (1:0), Окладников, 32 (2:0), Глушков, 39 (3:0), Онугха, 86 (3:1)
Енисей
Опарин Кичин Шакуро (Марков, 69) Феррейра Зотов Глушков (Саная, 68) Раздорских (Ломакин, 83) Иванов (Канаплин, 56) Бевеев Ланин Окладников (Молтенинов, 83)
Рубин
Дюпин Тесленко Игнатьев (Апшацев, 70) Зотов Тальби Бакаев (Онугха, 46) Ломовицкий (Фаттахов, 70) Зуев (Кузнецов, 46) Мусаев Самошников (Савицкий, 90) Лисакович
Предупреждения
Кичин 56’  -  Кузнецов 60’, Мусаев 63’
Судьи
Шадыханов (Москва) Шаламберидзе (Москва) Кобзев (Москва)

«Рубин» покидает Кубок России. От поражения в Красноярске не спасло даже то, что Леонид Слуцкий не стал ротировать состав и выпустил основу.

«Мы не хотим превращать четвертьфинал Кубка в фарс», — заранее предупредил Слуцкий.

В фарс четвертьфинал, может, и не превратился, но результат в Красноярске — катастрофа.

И все это случилось в важную дату для казанцев — 64 года назад команда провела свой первый матч. Но порадоваться в день рождения не получилось: по игре и результату «Енисей» выглядел на голову выше и по делу прошел в полуфинал.

Дубль «Рубину» оформил нападающий, который недавно играл на первенстве края

От «Енисея» многие ждали крепкой игры против «Рубина»: команда здорово идет в ФНЛ (выиграла 7 матчей из 8 в этом году), а в 1/8 финала Кубка вынесла «Локомотив». Прямо сейчас команда занимает 4-е место в таблице ФНЛ и рассчитывает как минимум на стыковые матчи.

За полчаса первого тайма с «Рубином» хозяева сделали все, чтобы казанцы не могли жаловаться на судей, поле или какие-то другие обстоятельства. Тонкие стеночки, проникающие передачи в штрафную, передачи пятками — «Енисей» красиво и умно снес «Рубин».

Дубль на счету 22-летнего нападающего Андрея Окладникова — новой звезды ФНЛ. Причем игрок не так давно появился во взрослом футболе. Форвард «Енисея» в этом году забил шесть голов, три из которых — «Локо» и «Рубину».

История Окладникова уникальна: у него нет школы, он долго чередовал футбол с хоккеем и играл в мини-футбол — выступал на первенстве Красноярского края, совмещая спорт с учебой в военном институте. Только в прошлом году он дебютировал в ФНЛ-2, где осенью много забивал, пробился в первую команду и получил полноценный контракт.

Слуцкий назвал этот «Рубин» «группой игроков, которая хуже, чем команда»

Команда Слуцкого весь матч пыталась выйти из обороны безадресными выносами, в передачах было много брака, а в атаке не хватало мысли. «Рубин» выглядел разобранно и слабо, по всем показателям уступая сопернику из другой лиги. Во втором тайме Слуцкий попытался вернуть команду в игру: выпустил Германа Онугху вторым форвардом, и он забил единственный гол казанцев. Чтобы спасти матч, у «Рубина» не оказалось ни резерва, ни идей, ни характера.

Достойный первый тайм со «Спартаком» — единственный повод для позитива у Слуцкого, чья команда проигрывает с ужасающей регулярностью и обновляет все антирекорды. В других матчах на «Рубин» было больно смотреть.

Говорить об отъезде легионеров, недостаточной сыгранности этого состава, отсутствии опыта у россиян просто неуместно. В «Рубине» есть хорошие игроки с именем, которые почему-то мучаются, а не играют и уверенно летят в пропасть.

Оправдывать это только уходом иностранцев нельзя. Все-таки есть обратные примеры, когда с потерей легионеров и большого числа лидеров, а также серьезными финансовыми сложностями команды держатся и добиваются результата: в «Ростове» и «Краснодаре» подтвердят.

Впереди у Слуцкого — битва с тонущим «Арсеналом». Но даже в матче с последней командой лиги «Рубин» не может гарантировать очки. В таких ситуациях обычно меняют тренера, но в Казани доверяют Слуцкому и верят, что он сохранит клуб в РПЛ.

Сам Слуцкий после матча сказал, что этот «Рубин» превратился в «группу игроков, которая хуже, чем команда».

Очевидно, что казанцам необходима встряска, но не факт, что эти слова произведут на футболистов правильный эффект и помогут выправить ситуацию.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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