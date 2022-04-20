«Сгорели» «Енисею» — 1:3.

«Рубин» покидает Кубок России. От поражения в Красноярске не спасло даже то, что Леонид Слуцкий не стал ротировать состав и выпустил основу.

«Мы не хотим превращать четвертьфинал Кубка в фарс», — заранее предупредил Слуцкий.

В фарс четвертьфинал, может, и не превратился, но результат в Красноярске — катастрофа.

И все это случилось в важную дату для казанцев — 64 года назад команда провела свой первый матч. Но порадоваться в день рождения не получилось: по игре и результату «Енисей» выглядел на голову выше и по делу прошел в полуфинал.

Дубль «Рубину» оформил нападающий, который недавно играл на первенстве края

От «Енисея» многие ждали крепкой игры против «Рубина»: команда здорово идет в ФНЛ (выиграла 7 матчей из 8 в этом году), а в 1/8 финала Кубка вынесла «Локомотив». Прямо сейчас команда занимает 4-е место в таблице ФНЛ и рассчитывает как минимум на стыковые матчи.

За полчаса первого тайма с «Рубином» хозяева сделали все, чтобы казанцы не могли жаловаться на судей, поле или какие-то другие обстоятельства. Тонкие стеночки, проникающие передачи в штрафную, передачи пятками — «Енисей» красиво и умно снес «Рубин».

Дубль на счету 22-летнего нападающего Андрея Окладникова — новой звезды ФНЛ. Причем игрок не так давно появился во взрослом футболе. Форвард «Енисея» в этом году забил шесть голов, три из которых — «Локо» и «Рубину».

История Окладникова уникальна: у него нет школы, он долго чередовал футбол с хоккеем и играл в мини-футбол — выступал на первенстве Красноярского края, совмещая спорт с учебой в военном институте. Только в прошлом году он дебютировал в ФНЛ-2, где осенью много забивал, пробился в первую команду и получил полноценный контракт.

Слуцкий назвал этот «Рубин» «группой игроков, которая хуже, чем команда»

Команда Слуцкого весь матч пыталась выйти из обороны безадресными выносами, в передачах было много брака, а в атаке не хватало мысли. «Рубин» выглядел разобранно и слабо, по всем показателям уступая сопернику из другой лиги. Во втором тайме Слуцкий попытался вернуть команду в игру: выпустил Германа Онугху вторым форвардом, и он забил единственный гол казанцев. Чтобы спасти матч, у «Рубина» не оказалось ни резерва, ни идей, ни характера.

Достойный первый тайм со «Спартаком» — единственный повод для позитива у Слуцкого, чья команда проигрывает с ужасающей регулярностью и обновляет все антирекорды. В других матчах на «Рубин» было больно смотреть.

Говорить об отъезде легионеров, недостаточной сыгранности этого состава, отсутствии опыта у россиян просто неуместно. В «Рубине» есть хорошие игроки с именем, которые почему-то мучаются, а не играют и уверенно летят в пропасть.

Оправдывать это только уходом иностранцев нельзя. Все-таки есть обратные примеры, когда с потерей легионеров и большого числа лидеров, а также серьезными финансовыми сложностями команды держатся и добиваются результата: в «Ростове» и «Краснодаре» подтвердят.

Впереди у Слуцкого — битва с тонущим «Арсеналом». Но даже в матче с последней командой лиги «Рубин» не может гарантировать очки. В таких ситуациях обычно меняют тренера, но в Казани доверяют Слуцкому и верят, что он сохранит клуб в РПЛ.

Сам Слуцкий после матча сказал, что этот «Рубин» превратился в «группу игроков, которая хуже, чем команда».

Очевидно, что казанцам необходима встряска, но не факт, что эти слова произведут на футболистов правильный эффект и помогут выправить ситуацию.