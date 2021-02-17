Григорий Иванов — о предстоящем матче в Уфе.

По прогнозам синоптиков, 22 февраля в столице Башкирии сложится критическая ситуация для игры в футбол. Ожидаемая температура — минус 23 градуса.

— Пока у нас нет понимания, состоится матч или нет, — говорит президент «Урала» Григорий Иванов. — В нашем регламенте есть положение: играть можно при температуре не ниже 15 градусов. Будем смотреть. Мы в принципе готовы лететь в «Уфу» — самолет уже заказан. Главное, чтобы не мотались туда просто так. Деньги зря потратим... Да я и сам против того, чтобы ребята выходили на поле в такой мороз. Какой смысл? У нас чемпионат впереди. Почему я должен терять своих футболистов? Здоровье людей на первом месте. Я все никак не могу понять одной вещи.

— Какой?

— У нас есть манежи в Омске, Красноярске, Перми, Екатеринбурге. Почему их нельзя задействовать? Если, например, «Енисей» выйдет в 1/8 финала Кубка России и мы попадем на них, то в Красноярске разрешат играть в манеже. Так? А почему клубам РПЛ нельзя между собой играть под крышей, если складываются форс-мажорные обстоятельства?! Не понимаю. Вот смотрите. И «Урал», и «Уфа» прилетели со соборов из тепла. А тут морозы... Так давайте сыграем в манеже. В чем проблема?

— Но в Уфе нет манежа.

— Понимаю. Хочется играть при своих болельщиках. Но раз такие холода... Можно арендовать манеж в Перми. Им туда 300 километров добираться, нам — тоже 300 километров. Компромиссный вариант, как говорится. Ничего страшного нет. Надо просто в регламент внести пункт: в форс-мажорных обстоятельствах разрешить играть в манежах. А у нас сейчас начнут туры переносить, еще что-то...

— Думаете?

— У нас же все думают, что наступает глобальное потепление. А видите, что творится. Вас-то, москвичей, вообще расслабило то, что снега не было в прошлом году. (Улыбается.) А если в следующем году будут такие же морозы? Кубок же опять поставят на 20-е числа февраля... Понятно, что «Краснодар», «Ростов», «Ахмат» могут проводить матчи и на свежем воздухе. Там другой климат. В худшем случае минус 5. А что нам прикажете делать?

— Но ведь большинство клубов РПЛ выступили против того, чтобы играть в манежах. Футболисты там задыхаются.

— Почему задыхаются? Можем окна открыть. Мы сейчас поставили мощный кондиционер, потратили деньги. Лучше сыграть в манеже, чем на улице при минус 15-20. Разве нет?

— Но некоторые считают, что «Урал» в таком случае получит преимущество.

— Ну какое преимущество? Наши ребята не любят тренироваться и играть в манеже. Но раз такие морозы, давайте подумаем о здоровье футболистов. Возможно, стоит провести матч в Сочи, на «Фиште». «Уфе» надо решить. Времени мало осталось. Переносить игры особо некуда. Календарь плотный. Почему можно играть на искусственном поле на воздухе, а под крышей — нет? В Оренбурге на искусственном газоне летом знаете какая духота?! Но никто же не стонет, не ноет. А тут манеж, тепло. У нас же еще «Лужники» есть.

— Это вы к чему?

— Почему бы там не сделать крышу, как в Питере? И использовать стадион. В конце февраля — начале марта московские клубы могут проводить матчи там. Разве не выход?