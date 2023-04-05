Переломные замены Гончаренко, третий московский скальп «Акрона», «Спартак» и «Динамо» в кризисе. Главное о матчах Кубка

Обозреватель «СЭ» — о проведенных во вторник играх.

Ход матча на Урале переломили тройная замена Гончаренко, а потом и выход Сунгатулина

Саундтрек кубковых трибун на Урале и в Петровском парке на фоне тишины на матчах премьер-лиги вызвал у меня ощущение, что Кубок России впервые перехватил у чемпионата звание самого важного футбольного турнира страны. В Екатеринбурге на матч со «Спартаком» пришло почти 25 тысяч зрителей — третий показатель ни много ни мало со времен ЧМ-2018. На игру с «Динамо» приехал поезд-чартер «Акрон-Экспрес» с фанатами тольяттинцев, с которыми команда после игры и разделила успех. Более того, капитан гостей Антон Килин, получив право выбора ворот перед серией пенальти, без сомнений указал на те, что перед болельщиками «Акрона». И это сработало.

Не сомневаюсь, что два с половиной десятка тысяч поклонников «Урала» («спартачей» на «Екатеринбург Арене» на сей раз было непривычно мало) также сильно повлияли на результат игры. Она ведь в целом была равной, а в некоторых фрагментах — например, в первые 15 минут второго тайма, — «Спартак» захватывал инициативу. И тут мощная поддержка уральских болельщиков позволяла команде Виктора Гончаренко, чуть-чуть прогнувшись, не сломаться.

Хотя, конечно, не только она. На мой взгляд, именно матч-менеджмент главного тренера «Урала» переломил ход игры, которая после перерыва стала было складываться не в его пользу.

До перерыва «Урал» был более цельным и заряженным, и все, что удалось создать «Спартаку», — это момент Кейта Бальде, после удара которого головой потрясающе сыграл Илья Помазун. Но немотивированных потерь у красно-белых было какое-то невообразимое количество (на что указал в интервью в перерыве расстроенный Руслан Литвинов), и их фирменной игрой этого сезона даже не пахло. «Спартак» превратился в обычную команду, «Урал» же, вдохновленный поддержкой стадиона, открыл счет великолепным дальним ударом Ибраима Сиссе с лета при подборе после углового.

Но в перерыве Гильермо Абаскаль вместо Даниила Денисова выпустил Виктора Мозеса, и одной этой замены хватило для того, чтобы игра стала совсем другой. Тут дело не только в роскошной голевой диагонали Литвинова на Бальде, но в самой игровой ткани. Спартаковцы вспомнили, что такое мяч и как с ним надо обращаться.

И тут на исходе часа Гончаренко сделал тройную замену, причем не постеснялся заменить сразу двух центральных защитников! Одна из них напрашивалась — Менгиян Бевеев, не знаю уж, по решению ли тренера или по сложившейся игровой ситуации раз за разом оказывавшийся против Бальде Кейта, проигрывал ему все вчистую. Так было и в голевом моменте первого тайма, и при голе во втором, и еще в нескольких эпизодах.

Вообще, первая удачная игра Бальде за «Спартак» стала одной из немногих положительных эмоций для болельщиков красно-белых в этом матче. Все давно уже свыклись с мыслью, что бывший игрок «Монако» — фигура мифическая, и как он в Тушино приехал, так, ничего там не сделав, и уедет. Но в отсутствие дисквалифицированных Александра Соболева и Шамара Николсона, а теперь и травмированного Квинси Промеса, вдруг выяснилось, что Кейта Бальде — вполне себе боевая единица.

Кейта Бальде и Даниил Хлусевич. Фото ФК «Спартак»

И, кстати, считаю, что замена сенегальца на Павла Мелешина, как и другие ходы Гильермо Абаскаля во время матча (за исключением выхода Мозеса), себя не оправдала. Бальде не выглядел выдохшимся — вспомните их изящную «двоечку» с Мозесом на 66-й минуте, когда только подкат Артема Мамина, прервавший прострел Кейта на линию вратарской, выручил «Урал». Африканец отлично цеплялся за мячи и не раз находил верные ходы в одно касание для развития быстрых атак. После замен же никакого второго дыхания у «Спартака» не открылось.

Зато у «Урала» и Мамин с Эммерсоном укрепили оборону, и Эрик Бикфалви обострил игру впереди. Ситуация на поле изменилась сразу: Александру Максименко пришлось сразу тащить мяч после удара Бикфалви в упор, затем Алексей Каштанов в отличной ситуации внутри штрафной не попал по мячу.

К тому моменту Гончаренко сделал уже и четвертую замену, выпустив Фаниля Сунгатулина вместо Даниэла Мишкича. И воспитаннику красно-белых, экс-капитану «Спартака-2», потребовалось всего четыре минуты, чтобы еще одним красивым дальним ударом в касание забить своему бывшему клубу победный мяч, а для себя — первый за «Урал». Не знаю, каких внутренних сил стоило парню удержать внутри бушевавшие эмоции и выполнить обещание не праздновать гол «Спартаку», а просто поднять руки.

В этой атаке первое движение — вынос головой — сделал вышедший на замену Мамин, голевой пас Сунгатуллину отдал Бикфалви. То есть сразу три джокера «Урала» приняли участие в голевой атаке. И вообще, их выход оказал решающее влияние на ход матча.

Оба уральских гола издали стали историческими для их авторов — опорник Сиссе (впервые, кстати, вышедший весной в стартовом составе после полученной на сборах травмы) в Кубках не забивал вообще никогда, а в чемпионате сделал это впервые с... мая 2015 года, когда отличился в Бельгии за «Мехелен». Восемь лет назад!

Поразительно, что Сиссе сейчас соблюдает все ограничения, которые накладывает священный для мусульман месяц Рамадан. Откуда у него взялись силы на такой сумасшедший удар? Сам игрок с гвинейским и бельгийским гражданством в перерыве сформулировал так: «Мы ничего такого не наигрывали. Бог подарил мне этот гол».

Возвращаясь к своей мысли о статусе главного турнира, перехваченном Кубком у чемпионата, думаю, что на это повлияла и новая система розыгрыша. Вылетаешь не сразу, элемент случайности сведен к минимуму, всегда есть вторая попытка. Кому-то это не нравится, кто-то запутался — но, на мой взгляд, система двойного выбывания придает соревнованию какой-то солидности, большей обоснованности результатов. Никто не скажет, что триумф той или иной команды станет делом случая.

Кристофер Мартинс в матче с «Уралом». ФК «Урал»

Браво, «Акрон»! Выиграть команде Калешина помог коллектив

Для «Спартака» проигрыш «Уралу» стал частью неудачного весеннего рестарта, который уже никак нельзя назвать случайным совпадением, но это — не вылет из турнира. До этого красно-белые шли по кубковому пути безупречно, выйдя из группы с первого места и обыграв в обоих матчах «Локомотив». «Динамо» же споткнулось на «Крыльях Советов», и даже героический проход «Зенита» на «Газпром-Арене» не мог дать бело-голубым индульгенцию: права уступать больше не имелось.

В итоге сегодня вечером мы можем прийти к удивительной ситуации, когда в финале Пути РПЛ встретятся «Урал» и «Крылья Советов». Хотя почему — удивительной? И те, и другие этого полностью заслужат (если самарцы, конечно, обыграют ЦСКА). «Урал» занял первое место в группе с ЦСКА, а потом прошел «Ростов» и «Спартак» — два клуба из топ-3 чемпионата. «Крылья» вышли из сложнейшей группы со «Спартаком» и «Зенитом», отправив чемпиона в Путь регионов, затем превзошли «Динамо», а теперь борются с армейцами. Сложнее дороги и для одних, и для других придумать было трудно.

А у «Акрона», который шел Путем регионов, права на ошибку, в отличие от клубов РПЛ, не было. «Торпедо» (Владимир), «Пересвет» (Домодедово), «Алания», «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Все эти шесть этапов тольяттинцы преодолели.

Вчера они сняли очередной московский скальп: «Торпедо», «Локомотив», теперь еще и «Динамо». Специальный поезд с болельщиками, приехавший на матч из Тольятти, на обратной дороге не мог не быть средоточием счастья. Понятно, что по игре на этот раз (в отличие от матче с «Локо») частному клубу из первой лиги сильно повезло, один Тюкавин мог делать покер.

Но какие же они бойцы, какой коллектив, как рубились друг за друга! И в награду получили эту удачу. Она напомнила мне выигрыш «Тосно» в полуфинале Кубка-2017/18 у раздираемого тогда противоречиями «Спартака». Тоже вроде у фаворита была куча моментов, но он, в отличие от соперника, не был коллективом — и потому все закончилось так, как закончилось.

Евгений Калешин — сильный тренер, об этом говорят давно. Но хочется, чтобы он вышел в премьер-лигу вместе с «Акроном». Он, кстати, не упустил возможности сказать о том, что качество игры его команды в этом матче было не ахти, но «запоминают победителей». В Кубке при его нынешней системе, максимально удобной для клубов РПЛ, давно уже нет никаких других представителей низших дивизионов, а «Акрон» — держится!

Этот клуб выглядит максимально здоровым проектом для нашего футбола. Не случайно его владелец Павел Морозов не скрывает восхищения Сергеем Галицким и тем, как тот построил «Краснодар».

В интервью после победы над «Локомотивом» и жеребьёвки я спросил владельца «Акрона» Павла Морозова:

— Понимаю, что вопрос может прозвучать глупо, но сколько процентов даете на проход «Акрона» дальше?

— Мы уверены в победе!

От такого ответа я аж рот открыл. При том что перед тем Морозов выказал максимум уважения «Динамо». Но посчитал необходимым транслировать команде эту уверенность. Никаких «Ну, мы и так добились в Кубке очень многого» и т.д.

Результат видим. А вот еще одна цитата оттуда же:

— Мы уже начали заниматься организационными вопросами по выезду наших болельщиков. Думаем, что их в Москву точно приедет тысяча-полторы.

И это сбылось! Да еще и на отдельном поезде. В общем, мы увидели, что этот человек слов на ветер не бросает. А потому к его словам, которые были вынесены в заголовок интервью тоже стоит отнестись всерьез: «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Сейчас «Акрон» нашел для этого правильного тренера — Евгения Калешина. Это точно будет интересно.

Приговор для Йокановича?

У «Динамо» — помимо, понятно, результата — меня вчера сильно удивил один момент. Почему в воротах был Шунин, а не Лещук, при котором бело-голубые прошли «Зенит», а сам вратарь взял два пенальти в послематчевой серии? Слышал версию, что у «Динамо» при Йокановиче в Кубке играет второй вратарь, а таковой теперь — именно Шунин. Но выглядело все это после «Зенита» максимально нелогично. А в том, что Антону в такой ситуации не удалось взять ни одного пенальти, футбольная логика как раз присутствует.

Думаю, Йоканович этим матчем прдписал себе приговор. Во второй половине осени казалось, что команда наконец-то поняла и приняла его требования, но весной она опять стала серой и нестабильной. Не видно никакого прогресса, зато ясно, что далеко не все в порядке внутри. Славише не удалось сплотить игроков, заставить их поверить себе и своей футбольной идее. Вылет из Кубка на своем поле от клуба первой лиги при сохраняющихся, но достаточно умозрительных шансах на место в тройке призеров и отсутствии внятной игры — это для него, скорее всего, конец.

Если не будет резкой отставки (а она — не в стиле нынешнего руководства «Динамо»), то перевернуть ситуацию для серба может только дерби следующего тура со «Спартаком», также находящимся в плохом состоянии. О нем напишу позже. Если же красно-белые выиграют, думаю, что вполне вероятно расставание с Йокановичем после «Спартака». Ну, а если терпения у клубных боссов хватит даже тогда — после сезона отставка, думаю, почти неизбежна. Недаром все больше говорят о том, что «Динамо» активно отслеживает тренерский рынок.

С Йокановичем, в отличие от Сандро Шварца, спортивный директор Желько Бувач не угадал. Понимая это, он и злится, и оттого беспричинно сорвался на журналиста, спросившего его о дальнейшей судьбе Йокановича. Да коллега не имел права не спросить! Это было бы полнейшим непрофессионализмом! А Бувач в ответ назвал это «глупым вопросом».

Ясно, что он крайне редко дает интервью и в такой стрессовой ситуации ему вообще не стоило этого делать. Но раз уж решился — держи себя в руках. Тем более когда нет никакой провокации, а есть абсолютно по делу и своевременно заданный вопрос.

Славиша Йоканович. Федор Успенский, Фото «СЭ»

К Йокановичу же вопрос не только в нестабильности и отсутствии коллектива (который при Шварце, рассказывают, был просто сумасшедший), а в регрессе главных активов — в особенности Захаряна и Фомина. Даниила вроде бы он сделал капитаном, но, похоже, это вообще не работает. «Джентльмен года», действительно очень приятный и воспитанный человек, он чувствует себя не в своей тарелке — даже вот второй пенальти подряд вчера не забил (а с учетом промаха в финале прошлогоднего Кубка — третий за календарный год).

Есть ощущение, что капитанство для спокойного, интеллигентного Фомина — просто не его. Может, пока. Но это ведь тоже может быть одним из обьяснений происходящего. Ко всему прочему, еще и не везет — попади он в первом тайме не в штангу, а в ворота, мы вполне могли бы говорить о нем как об авторе победного гола. А говорим — как об авторе решающего промаха с пенальти, причем второй сезон подряд. Парня по-человечески жалко, он действительно очень хороший, но сейчас ему надо собраться и как-то из этого состояния выкарабкаться.

Важно, чтобы проблемы этого сезона не сломали очень качественно организованную систему, сложившуюся в последние годы в динамовском клубе. Футбол — игра, он состоит из успехов и неудач, и не всегда все получается так, как ты задумал. Но важнее, что структурно «Динамо» как клуб функционирует правильно, в нем правильные люди находятся на правильных местах.

С тренером можно не угадать, но куда важнее — по результатам этого непопадания не развалить всю систему, выстроенную в таких муках.