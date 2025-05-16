В РФС не видят смысла во введении карты болельщика на матчи Кубка России

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев прокомментировал возможное введение карты болельщика на матчах Кубка России.

«Так же как и вы, читал об этом, но я не погружен в процесс. Поэтому не могу сказать, есть под этим почва или нет. Я считаю, что смысла в этом нет. Но, чем это закончится в итоге, не знаю», — цитирует Соловьева РИА «Новости».

По словам вице-президента РФС, во время финального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:2) была хорошая футбольная атмосфера, если не считать последние 40 секунд, когда был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Ростов», обыграв «Спартак», вышел в суперфинал Кубка России и за титул сыграет с ЦСКА. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».