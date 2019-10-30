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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Зенит» вспомнил о Файзулине перед матчем в Кубке с «Томью»

14:26
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«Зенит» перед матчем 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи» в своем официальном Twitter опубликовал видео с 14 лучшими матчам экс-футболиста сине-бело-голубых Виктора Файзулина.

33-летний Файзулин является лучшим бомбардиром «Зенита» в матчах с «Томью» — 4 гола.

Матч «Зенит» — «Томь» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 30 октября, начало — в 20.00 (мск).

13 мая 2018-го Файзулин объявил о завершении карьеры. Является трехкратным чемпионом России, дважды выигрывал с командой Кубок страны, трижды Суперкубок. В 2008-м завоевал с сине-бело-голубыми Суперкубок УЕФА.

Кубок, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей

Зенит — Томь

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