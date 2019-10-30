«Зенит» вспомнил о Файзулине перед матчем в Кубке с «Томью»

«Зенит» перед матчем 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи» в своем официальном Twitter опубликовал видео с 14 лучшими матчам экс-футболиста сине-бело-голубых Виктора Файзулина.

33-летний Файзулин является лучшим бомбардиром «Зенита» в матчах с «Томью» — 4 гола.

Матч «Зенит» — «Томь» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 30 октября, начало — в 20.00 (мск).

13 мая 2018-го Файзулин объявил о завершении карьеры. Является трехкратным чемпионом России, дважды выигрывал с командой Кубок страны, трижды Суперкубок. В 2008-м завоевал с сине-бело-голубыми Суперкубок УЕФА.

Виктор Файзулин — лучший бомбардир «Зенита» в матчах с «Томью» (4 мяча).



Отличный повод вспомнить этот гол и еще 14 лучших мячей Файзулина за сине-бело-голубых:https://t.co/G2R8TaPZsy pic.twitter.com/2f7punmmZZ — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 30, 2019

Кубок, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей