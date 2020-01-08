Кубок, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей
09:00
В кубковую весну выйдут только восемь команд.
Кубок сетка.
30 октября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 17.00.
Судья: Жабченко (Краснодар).
30 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 18.00.
Судья: А.Матюнин (Москва).
30 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
30 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 19.00.
Судья: Карасев (Москва).
30 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.00.
Судья: Панин (Дмитров).
31 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 16.00.
Судья: Шадыханов (Москва).
31 октября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.30.
Судья: Кукуян (Сочи).
31 октября. Москва. Стадион «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова. 19.30.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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