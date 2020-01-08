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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Кубок, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей

09:00
«Спартак» vs «Ростов»: кто пройдет дальше? Фото Степан Кратов Кубок сетка.
«Спартак» vs «Ростов»: кто пройдет дальше? Фото Степан Кратов
В кубковую весну выйдут только восемь команд.
Кубок сетка.
Кубок сетка.

Урал — Арсенал

30 октября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 17.00.

Судья: Жабченко (Краснодар).

Урал — Арсенал Т

Ахмат — Луч

30 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 18.00.

Судья: А.Матюнин (Москва).

Ахмат — Луч

ЦСКА — Уфа

30 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

ЦСКА — Уфа

Нижний Новгород — Шинник

30 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 19.00.

Судья: Карасев (Москва).

Нижний Новгород — Шинник

Зенит — Томь

30 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.00.

Судья: Панин (Дмитров).

Зенит — Томь

Оренбург — Химки

31 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 16.00.

Судья: Шадыханов (Москва).

Оренбург — Химки

Спартак — Ростов

31 октября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.30.

Судья: Кукуян (Сочи).

Спартак — Ростов

Торпедо — Балтика

31 октября. Москва. Стадион «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова. 19.30.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

Торпедо М — Балтика

Все о Кубке: сетка турнира, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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