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«Зенит» сыграет с «Ахматом» в лазурной форме

11:14
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«Зенит» сыграет в лазурной форме в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Ахмата». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится сегодня в Грозном. Начало в 18.00 по московскому времени.

Ахмат — Зенит

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