«Зенит» встретится со «Спартаком» в ответном матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России в среду, 17 апреля. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры FONBET Кубка России транслируют платные онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Первая игра завершилась победой сине-бело-голубых — 2:1.

Прогноз на матч читайте в нашем материале.

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