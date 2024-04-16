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Сегодня, 19:10

На матче Кубка России между ЦСКА и «Балтикой» ожидается более 20 тысяч зрителей

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос, сколько зрителей клуб ожидает в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Балтикой».

«Ожидаем на матче с «Балтикой» более 20 тысяч зрителей. В том числе более 700 «героев Крокуса», среди которых врачи, пожарные, МЧС и многие другие», сказал Брейдо.

Игра между командами состоится во вторник, 16 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 19.30 мск. Первый матч завершился победой армейцев со счетом 1:0.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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