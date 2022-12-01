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Сегодня, 16:38

«Зенит» оштрафован на 230 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что «Зенит» оштрафован на 230 тысяч рублей по итогам матча третьего тура групповой стадии Кубка России со «Спартаком».

«За неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованных баннеров оштрафовать «Зенит» на 50 000 рублей. За скандирования — 50 тысяч рублей. За пиротехнические средства — 30 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение (три удаления в матче у одной команды) — 100 тысяч рублей. Суммарно «Зенит» оштрафован на 230 тысяч рублей", — заявил глава КДК.

Ранее сообщалось, что «Спартак» оштрафован суммарно на 150 тысяч рублей.

27 ноября в Санкт-Петербурге во время матча групповой стадии Кубка Пути РПЛ между футболистами красно-белых и сине-бело-голубых произошла массовая драка. По ее итогам главный судья встречи Владимир Москалев принял решение удалить шестерых игроков: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).

Сегодня, 1 декабря, КДК дисквалифицировал Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на 6 матчей Кубка.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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