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22 октября 2025, 19:46

«Зенит» — «Оренбург»: 17-летние Шилов и Кондаков выйдут в стартовом составе петербуржцев

«Зенит» и «Оренбург» объявили составы на матч 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Дркушич, Алип, Адамов, Мостовой, Жерсон, Ерохин, Кондаков, Шилов, Соболев.

Запасные: Кержаков, Шичанин, Нуну, Шиленок, Лукиных, Терентьев, Мантуан, Столбов, Лусиано, Педро, Касаджиков.

«Оренбург»: Сысуев, Касимов, Косерик, Поройков, Ду Кейрос, Горелов, Олейник, Камилов, Ревазов, Гузина, Гюрлюк.

Запасные: Ходанович, Томпсон, Хотулев, Ведерников, Давыдов, Бубанья, Минатулаев, Оганесян, Капустянский, Рыбчинский, Савельев, Игнатьев.

Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет в среду, 22 октября, и начнется в 20.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» досрочно выиграл группу A Пути РПЛ, команда набрала 15 очков в 5 матчах.

«Оренбург» досрочно вышел в 1/4 финала Пути РПЛ. Команда набрала 8 очков и идет на второй строчке — «Рубин», идущий третьим с 4 очками, не сможет опередить оренбуржцев в таблице.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;, &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;: онлайн трансляция матчей пути РПЛ Кубка 22&nbsp;октября 2025 года.«Зенит» — «Оренбург», «Ростов» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матчей Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
22 октября 2025, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
6:0
Оренбург

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ФК Зенит
ФК Оренбург
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