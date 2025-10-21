Live
22 октября, 22:30
«Зенит» забил шесть голов «Оренбургу», «Ростов» разгромил «Пари НН». Онлайн-трансляция матчей Кубка
Игры Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Зенит» разгромил «Оренбург», «Ростов» — «Пари НН» в матчах 6-го тура группового турнира пути РПЛ.
90+3 минута. «Ростов» вколачивает четвертый мяч. И снова с левой! Это Голенков. Шанталий здорово его увидел.
Закончен и этот матч! «Ростов» продолжит выступление в Кубке России через «Путь регионов», а «Пари НН» вылетает из турнира.
90-я минута. «Зенит» закончил свой матч против «Оренбурга». Победа 6:0 и теперь в четвертьфинале нас ждет сражение «Семак против Карпина». «Оренбург» же ждет «Краснодар».
85-я минута. Активность Шамонина позволила «Ростову» заработать угловой с левого фланга.
80-я минута. «Ростов» по понятным причинам уже довольно давно отдал мяч противнику, но моментов нет. Только пара ударов от Грулева — оба в «молоко».
Напомню, что если сейчас «Пари НН» совершит чудо и вытащит матч в серию пенальти, где одержит победу, то именно эта команда пройдет дальше. Но как-то не очень в это верится.
76-я минута. Шанс для Грулева! Разыграли на левом фланге хорошо, да и удар получилось плотным. Точнее бы...
73-я минута. Боселли бьется, но его усилий не хватает. Сейчас даже головой умудрился пробить, но получилось хоть и в противоход, но не очень сильно. Да и неточно.
68-я минута. Мантуан еще не успел выйти на поле, а уже забил. Такое бывает! 5:0. Лусиано голевую передачу сделал.
64-я минута. ГОЛ! «Зенит» забивает четвертый. После подачи слева и небольшого (но важного) рикошета, мяч буквально опускается на голову Ерохина, которому нужно просто войти в ворота.
63-я минута. Первый удар в створ от «Оренбурга» прямо сейчас. Легкая работа для Латышонка. Но напомню, что гости с 6-й минуты играют в меньшинстве.
60-я минута. Заглянем в Санкт-Петербург. И сразу видим попадание мяча в перекладину! Это Ерохин подставлял ногу под передачу Мостового.
53-я минута. Хорошая возможность у «Пари НН» снова сократить отставание, но блокирован удар с левой ноги после передачи от лицевой. К слову, гол Байрамяна стал первым в матче, который был забит правой ногой.
48-я минута. Байрамян вылетает один на один по центру и уверенно использует свой момент. 3:1 в пользу «Ростова»!
46-я минута. Приступаем к событями во вторых таймах матчей в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Замены «Зенита»: вместо Соболева и Адамова вышли Терентьев и Лусиано
Замены «Оренбурга: вместо Поройкова вышел Бубанья
Замены «Ростова»: Чистяков, Комаров и Лангович — Мелехин, Щетинин, Роналдо
Замены «Пари НН»: Олусегун, Майга, Смелов — Грулев, Калинский, Царукян
«Зенит» громит «Оренбург», а у «Пари НН» еще есть шансы
Питерцы уверенно провели первый тайм, особенно с учетом того, что гости уже к шестой минуте остались в меньшинстве. Точными ударами отметились Юрий Горшков со штрафного, Жерсон и Вадим Шилов.
«Ростов» провел очень солидный тайм в котором солировал Комаров: две голевые передачи у него, но именно в его руку попал мяч в штрафной в самом конце тайма. Забивали Герман Игнатов и Даниил Шанталий. Реализованный пенальти Хуана Боселли оставляет «Пари НН» в деле.
Перерыв.
45+5 минута. Боселли исполнил безупречно! Жива интрига. 2:1 теперь счет в этом матче.
45+3 минута. Решение: пенальти в ворота «Ростова». Боселли готовится исполнять удар.
45+1 минута. Идет работа ВАР после попадания мяча в руку в штрафной «Ростова». Знаете кому мяч в руку попал? Правильно, Комарову! Судья побежал смотреть телевизор.
44-я минута. «Ростов» забил второй! Гости хронически разваливаются на правом фланге обороны — оба мяча пришли именно из этой зоны. Шанталий открылся в штрафной после отменной передачи Комарова (опять он!) и с угла вратарской с левой ноги влепил под перекладину. 2:0.
42-я минута. Комаров классно завинтил мяч со стандарта! Медведев перевел мяч через перекладину.
40-я минута. «Ростов» продолжает играть с запасом — это чувствуется. Мог возникнуть голевой момент лоя Сулейманова, если бы он сумел принять передачу с правого фланга, находясь по центру на входе в штрафную.
37-я минута. Переключаемся на «Ростов». Как ни крути, а тут есть хотя бы какой-то намек на интригу (в Питере ее изначально не было), но все же хозяевам надо основательно «потрудиться», чтобы «Пари НН» сумели пройти дальше в Кубке.
33-я минута. ГОЛ! Жерсон отправляет второй мяч в ворота «Оренбурга». Удар Горшкова приняла на себя «стенка» (причем своя), но Жерсон не растерялся и спокойно пробил «щечкой».
32-я минута. «Зенит» готовится к очередному голу со штрафного? Давайте посмотрим. Фол почти на линии чуть правее центра.
«Зенит» открыл счет в матче с «Оренбургом»
Юрий Горшков отменно исполнил штрафной на 27-й минуте. Несильный, но очень точный удар над «стенкой» с левой ноги.
25-я минута. Комаров успевает буквально все за очень короткий срок: получил карточку, сделал голевую передачу и травмировался. К счастью, вроде бы несерьезно.
24-я минута. Повреждение у автора голевой передачи — это Комаров, на всякий случай напомню. Врач на поле, Комаров на ногах, так что вроде бы сможет продолжить игру.
«Ростов» открыл счет в матче с «Пари НН»
Все придумал Герман Игнатов на левом фланге. Отобрал мяч у Коледова, протащил мяч до лицевой, обыгрался с Комаровым, который вернул Игнатову мяч пяткой, и тот с левой четко пробил низом.
ПРОВЕРКА ГОЛА: взятие ворот засчитано! 1:0 «Ростов» повел на 21-й минуте.
20-я минута. Комаров в составе «Ростова» получает предупреждение за задержку соперника.
19-я минута. Подача Боселли с правого фланга в самый центр штрафной хозяев — очень уверенно сыграл защитник головой.
15-я минута идет в Ростове-на-Дону. Совсем немного дали гостям порезвиться с мячом в начале матча, а теперь атаки идут только в сторону ворот Медведева. И периодически возникают моменты. Два шанса уже было.
«Зенит» — «Оренбург»: гости остались в меньшинстве
В самом начале матча, уже на шестой миинуте прямую красную карточку получил Ацамаз Ревазов.
9-я минута. Быстрая атака «Ростова». Шанталий принимает мяч на скорости на правом фланге, вроде бы поддержка есть, но не было уверенности, что передача бы проходила — решил пробить плотно низом. Медведев реагирует.
8-я минута. Хозяева заработали угловой справа. Байрамян бьет головой метров с восьми! Это все, что надо знать прямо сейчас о центре обороны гостей. Если вы, конечно же, знаете примерный рост Байрамяна.
5-я минута. Мощный удар приняла на себя «стенка». «Ростов» упустил возможность открыть счет в дебюте.
4-я минута. А вот первый же подход «Ростова» к чужой штрафной завершился опасным стандартом. Это очень близко и по центру! Каккоев сбил Байрамяна.
3-я минута. Гости уверенно забрали мяч и пытаются искать пути к воротам «Ростова», который пока занял выжидательную позицию.
1-я минута. Начнем с событий в Ростове-на-Дону. Все же именно в этой встрече кое-что решается. Но и про Санкт-Петербург, конечно, не будем забывать тоже.
«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы
«Ростов»: Одоевский, Сако, Прохин, Семенчук, Игнатов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Сулейманов.
«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Каккоев, Пигас, Майга, Смелов, Ермаков, Лесовой, Боселли, Олусегун.
«Зенит» — «Оренбург»: стартовые составы
«Зенит»: Латышонок, Кондаков, Шилов, Адамов, Алип, Горшков, Дркушич, Ерохин, Жерсон, Мостовой, Соболев.
«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Олейник, Касимов, Косерик, Камилов, Горелов, Ду Кейрос, Гюрлюк, Гузина, Ревазов.
«Ростов» — «Пари НН»: турнирное положение
В группе С «Ростов» (4 очка) и «Пари НН» (3) определят команду, которая вылетит из Кубка после группового турнира. Каждому из соперников нужно победить любым способом. В случае успеха «Пари НН» в серии пенальти, у обеих команд будет одинаковое количество очков (по 5), дальше пройдет команда Алексея Шпилевского за счет победы над «Ростовом» в первом круге (1:0).
«Зенит» — «Оренбург»: турнирное положение
Обе команды гарантировали себе участие в следующем раунде. «Зенит» досрочно первый в группе A, а «Оренбург» второй.
В Оренбурге команды выдали результативный матч, забив на двоих 8 мячей. Гости одержали победу со счетом 5:3.
Где смотреть трансляции матчей
Прямую трансляцию игры «Зенит» — «Оренбург» можно посмотреть на федеральном канале «Матч ТВ». Матч «Ростов» — «Пари НН» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию обеих игр.
Где и когда состоятся матчи
Игра «Зенит» — «Оренбург» пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20.30 мск.
Матч «Ростов» — «Пари НН» пройдет в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене», начало в 20:30 мск.
ЛЕОН КИЛЛЕР
Был в Ростове и общался с ростовскими, скажу так, люди мне не понравились, хамоватые и агрессивные.
23.10.2025
genry2012
Ты понимаешь холуй долбаный Ноунейм, что ты иу меня не пройдёшь мимо не одного минуса!)) Я тебя буду ибать в каждом осуждении уесос!
22.10.2025
genry2012
Хотел матч посмотреть, сволота, выключил после удаления! Ответите за всё!
22.10.2025
genry2012
Губители Российского футбола, холуи долбаные - вам воздастся в чемпионате!
22.10.2025
Саша44
Сучий РПЛ ненавидит ФК Ростов лютой ненавистью. Там собрались коррупционеры и конченные мрази. "Ростов" стоит у РПЛ поперёк горла. То надо "Ростову" ехать в декабре 2024 г. в жуткий снегопад при сложном маршруте в Москву на игру с ЦСКА, то почему-то "Ростов" будет отдыхать два дня после матча на кубок перед игрой с Динамо Мхч, которая будет отдыхать три дня!!! Суки, ответьте почему, вы мрази, готовы душить и душить "Ростов". Интересно, кто же заказчик, ненавидящий "Ростов"? Раньше лютый ненавистник, который в открытую рассказывал, как он презирает "Ростов", был некто Николай Толстых - борец за финансовую честность в РФС.
21.10.2025