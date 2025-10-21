Футбол
22 октября, 22:30

«Зенит» забил шесть голов «Оренбургу», «Ростов» разгромил «Пари НН». Онлайн-трансляция матчей Кубка

Игры Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Новое Ранее
22 октября, 22:30

«Зенит» разгромил «Оренбург», «Ростов» — «Пари НН» в матчах 6-го тура группового турнира пути РПЛ.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
22 октября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
6:0
Оренбург
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
22 октября, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
4:1
Пари Нижний Новгород

22 октября, 22:27

90+3 минута. «Ростов» вколачивает четвертый мяч. И снова с левой! Это Голенков. Шанталий здорово его увидел.

Закончен и этот матч! «Ростов» продолжит выступление в Кубке России через «Путь регионов», а «Пари НН» вылетает из турнира.

22 октября, 22:24

90-я минута. «Зенит» закончил свой матч против «Оренбурга». Победа 6:0 и теперь в четвертьфинале нас ждет сражение «Семак против Карпина». «Оренбург» же ждет «Краснодар».

22 октября, 22:18

85-я минута. Активность Шамонина позволила «Ростову» заработать угловой с левого фланга.

22 октября, 22:15

80-я минута. «Ростов» по понятным причинам уже довольно давно отдал мяч противнику, но моментов нет. Только пара ударов от Грулева — оба в «молоко».

Напомню, что если сейчас «Пари НН» совершит чудо и вытащит матч в серию пенальти, где одержит победу, то именно эта команда пройдет дальше. Но как-то не очень в это верится.

22 октября, 22:10

«Зенит» с теннисным счетом громит «Оренбург», у Ерохина дубль

22 октября, 22:09

76-я минута. Шанс для Грулева! Разыграли на левом фланге хорошо, да и удар получилось плотным. Точнее бы...

22 октября, 22:07

73-я минута. Боселли бьется, но его усилий не хватает. Сейчас даже головой умудрился пробить, но получилось хоть и в противоход, но не очень сильно. Да и неточно.

22 октября, 22:00

70-я минута. Рубрика «Тем временем в Ростове-на-Дону».

Медведев тащит.

22 октября, 21:58

68-я минута. Мантуан еще не успел выйти на поле, а уже забил. Такое бывает! 5:0. Лусиано голевую передачу сделал.

22 октября, 21:55

64-я минута. ГОЛ! «Зенит» забивает четвертый. После подачи слева и небольшого (но важного) рикошета, мяч буквально опускается на голову Ерохина, которому нужно просто войти в ворота.

22 октября, 21:53

63-я минута. Первый удар в створ от «Оренбурга» прямо сейчас. Легкая работа для Латышонка. Но напомню, что гости с 6-й минуты играют в меньшинстве.

22 октября, 21:50

60-я минута. Заглянем в Санкт-Петербург. И сразу видим попадание мяча в перекладину! Это Ерохин подставлял ногу под передачу Мостового.

22 октября, 21:47

53-я минута. Хорошая возможность у «Пари НН» снова сократить отставание, но блокирован удар с левой ноги после передачи от лицевой. К слову, гол Байрамяна стал первым в матче, который был забит правой ногой.

22 октября, 21:44

48-я минута. Байрамян вылетает один на один по центру и уверенно использует свой момент. 3:1 в пользу «Ростова»!

22 октября, 21:39

46-я минута. Приступаем к событями во вторых таймах матчей в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Замены «Зенита»: вместо Соболева и Адамова вышли Терентьев и Лусиано

Замены «Оренбурга: вместо Поройкова вышел Бубанья

Замены «Ростова»: Чистяков, Комаров и Лангович — Мелехин, Щетинин, Роналдо

Замены «Пари НН»: Олусегун, Майга, Смелов — Грулев, Калинский, Царукян

22 октября, 21:23

«Зенит» громит «Оренбург», а у «Пари НН» еще есть шансы

Питерцы уверенно провели первый тайм, особенно с учетом того, что гости уже к шестой минуте остались в меньшинстве. Точными ударами отметились Юрий Горшков со штрафного, Жерсон и Вадим Шилов.

«Ростов» провел очень солидный тайм в котором солировал Комаров: две голевые передачи у него, но именно в его руку попал мяч в штрафной в самом конце тайма. Забивали Герман Игнатов и Даниил Шанталий. Реализованный пенальти Хуана Боселли оставляет «Пари НН» в деле.

Перерыв.

22 октября, 21:21

45+5 минута. Боселли исполнил безупречно! Жива интрига. 2:1 теперь счет в этом матче.

22 октября, 21:20

45+3 минута. Решение: пенальти в ворота «Ростова». Боселли готовится исполнять удар.

22 октября, 21:18

45+1 минута. Идет работа ВАР после попадания мяча в руку в штрафной «Ростова». Знаете кому мяч в руку попал? Правильно, Комарову! Судья побежал смотреть телевизор.

22 октября, 21:16

44-я минута. «Ростов» забил второй! Гости хронически разваливаются на правом фланге обороны — оба мяча пришли именно из этой зоны. Шанталий открылся в штрафной после отменной передачи Комарова (опять он!) и с угла вратарской с левой ноги влепил под перекладину. 2:0.

22 октября, 21:13

42-я минута. Комаров классно завинтил мяч со стандарта! Медведев перевел мяч через перекладину.

22 октября, 21:11

40-я минута. «Ростов» продолжает играть с запасом — это чувствуется. Мог возникнуть голевой момент лоя Сулейманова, если бы он сумел принять передачу с правого фланга, находясь по центру на входе в штрафную.

22 октября, 21:10

Исторический момент глазами очевидцев: первый гол «Жерсона» за «Зенит».

22 октября, 21:08

37-я минута. Переключаемся на «Ростов». Как ни крути, а тут есть хотя бы какой-то намек на интригу (в Питере ее изначально не было), но все же хозяевам надо основательно «потрудиться», чтобы «Пари НН» сумели пройти дальше в Кубке.

22 октября, 21:05

33-я минута. ГОЛ! Жерсон отправляет второй мяч в ворота «Оренбурга». Удар Горшкова приняла на себя «стенка» (причем своя), но Жерсон не растерялся и спокойно пробил «щечкой».

22 октября, 21:04

32-я минута. «Зенит» готовится к очередному голу со штрафного? Давайте посмотрим. Фол почти на линии чуть правее центра.

22 октября, 21:00

«Зенит» открыл счет в матче с «Оренбургом»

Юрий Горшков отменно исполнил штрафной на 27-й минуте. Несильный, но очень точный удар над «стенкой» с левой ноги.

22 октября, 20:58

Гол «Ростова» вашему вниманию. Все очень близко.

22 октября, 20:56

25-я минута. Комаров успевает буквально все за очень короткий срок: получил карточку, сделал голевую передачу и травмировался. К счастью, вроде бы несерьезно.

22 октября, 20:55

24-я минута. Повреждение у автора голевой передачи — это Комаров, на всякий случай напомню. Врач на поле, Комаров на ногах, так что вроде бы сможет продолжить игру.

22 октября, 20:52

«Ростов» открыл счет в матче с «Пари НН»

Все придумал Герман Игнатов на левом фланге. Отобрал мяч у Коледова, протащил мяч до лицевой, обыгрался с Комаровым, который вернул Игнатову мяч пяткой, и тот с левой четко пробил низом.

ПРОВЕРКА ГОЛА: взятие ворот засчитано! 1:0 «Ростов» повел на 21-й минуте.

22 октября, 20:51

20-я минута. Комаров в составе «Ростова» получает предупреждение за задержку соперника.

22 октября, 20:50

19-я минута. Подача Боселли с правого фланга в самый центр штрафной хозяев — очень уверенно сыграл защитник головой.

22 октября, 20:47

15-я минута идет в Ростове-на-Дону. Совсем немного дали гостям порезвиться с мячом в начале матча, а теперь атаки идут только в сторону ворот Медведева. И периодически возникают моменты. Два шанса уже было.

22 октября, 20:43

«Зенит» — «Оренбург»: гости остались в меньшинстве

В самом начале матча, уже на шестой миинуте прямую красную карточку получил Ацамаз Ревазов.

22 октября, 20:41

9-я минута. Быстрая атака «Ростова». Шанталий принимает мяч на скорости на правом фланге, вроде бы поддержка есть, но не было уверенности, что передача бы проходила — решил пробить плотно низом. Медведев реагирует.

22 октября, 20:39

8-я минута. Хозяева заработали угловой справа. Байрамян бьет головой метров с восьми! Это все, что надо знать прямо сейчас о центре обороны гостей. Если вы, конечно же, знаете примерный рост Байрамяна.

22 октября, 20:36

5-я минута. Мощный удар приняла на себя «стенка». «Ростов» упустил возможность открыть счет в дебюте.

22 октября, 20:35

4-я минута. А вот первый же подход «Ростова» к чужой штрафной завершился опасным стандартом. Это очень близко и по центру! Каккоев сбил Байрамяна.

22 октября, 20:34

3-я минута. Гости уверенно забрали мяч и пытаются искать пути к воротам «Ростова», который пока занял выжидательную позицию.

22 октября, 20:31

1-я минута. Начнем с событий в Ростове-на-Дону. Все же именно в этой встрече кое-что решается. Но и про Санкт-Петербург, конечно, не будем забывать тоже.

22 октября, 19:45

«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы

«Ростов»: Одоевский, Сако, Прохин, Семенчук, Игнатов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Сулейманов.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Каккоев, Пигас, Майга, Смелов, Ермаков, Лесовой, Боселли, Олусегун.

22 октября, 19:41

«Зенит» — «Оренбург»: стартовые составы

«Зенит»: Латышонок, Кондаков, Шилов, Адамов, Алип, Горшков, Дркушич, Ерохин, Жерсон, Мостовой, Соболев.

«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Олейник, Касимов, Косерик, Камилов, Горелов, Ду Кейрос, Гюрлюк, Гузина, Ревазов.

21 октября, 22:40

«Ростов» — «Пари НН»: турнирное положение

В группе С «Ростов» (4 очка) и «Пари НН» (3) определят команду, которая вылетит из Кубка после группового турнира. Каждому из соперников нужно победить любым способом. В случае успеха «Пари НН» в серии пенальти, у обеих команд будет одинаковое количество очков (по 5), дальше пройдет команда Алексея Шпилевского за счет победы над «Ростовом» в первом круге (1:0).

21 октября, 22:30

«Зенит» — «Оренбург»: турнирное положение

Обе команды гарантировали себе участие в следующем раунде. «Зенит» досрочно первый в группе A, а «Оренбург» второй.

В Оренбурге команды выдали результативный матч, забив на двоих 8 мячей. Гости одержали победу со счетом 5:3.

21 октября, 22:15

Где смотреть трансляции матчей

Прямую трансляцию игры «Зенит» — «Оренбург» можно посмотреть на федеральном канале «Матч ТВ». Матч «Ростов» — «Пари НН» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию обеих игр.

21 октября, 22:10

Где и когда состоятся матчи

Игра «Зенит» — «Оренбург» пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20.30 мск.

Матч «Ростов» — «Пари НН» пройдет в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене», начало в 20:30 мск.

21 октября, 22:00

Всем привет!

В среду, 22 октября, пройдут матчи заключительного тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России: «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Ростов» примет «Пари НН». «СЭ» будет подробно следить за этими играми. Присоединяйтесь!

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Был в Ростове и общался с ростовскими, скажу так, люди мне не понравились, хамоватые и агрессивные.

    23.10.2025

  • genry2012

    Ты понимаешь холуй долбаный Ноунейм, что ты иу меня не пройдёшь мимо не одного минуса!)) Я тебя буду ибать в каждом осуждении уесос!

    22.10.2025

  • genry2012

    Хотел матч посмотреть, сволота, выключил после удаления! Ответите за всё!

    22.10.2025

  • genry2012

    Губители Российского футбола, холуи долбаные - вам воздастся в чемпионате!

    22.10.2025

  • Саша44

    Сучий РПЛ ненавидит ФК Ростов лютой ненавистью. Там собрались коррупционеры и конченные мрази. "Ростов" стоит у РПЛ поперёк горла. То надо "Ростову" ехать в декабре 2024 г. в жуткий снегопад при сложном маршруте в Москву на игру с ЦСКА, то почему-то "Ростов" будет отдыхать два дня после матча на кубок перед игрой с Динамо Мхч, которая будет отдыхать три дня!!! Суки, ответьте почему, вы мрази, готовы душить и душить "Ростов". Интересно, кто же заказчик, ненавидящий "Ростов"? Раньше лютый ненавистник, который в открытую рассказывал, как он презирает "Ростов", был некто Николай Толстых - борец за финансовую честность в РФС.

    21.10.2025

    • Takayama

