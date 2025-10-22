6:0! «Зенит» разгромил «Оренбург» и выиграл все матчи в группе Кубка

«Зенит» дома разгромил «Оренбург» в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 6:0.

У хозяев дважды забил Александр Ерохин, по одному голу у Юрия Горшкова, Жерсона, Вадима Шилова и Густаво Мантуана. Гости провели почти весь матч в меньшинстве: на 6-й минуте красную карточку получил форвард оренбуржцев Ацамаз Ревазов.

«Зенит» занял первое место в группе A Пути РПЛ, команда выиграла все 6 матчей и набрала 18 очков. «Оренбург» стал вторым с 8 очками.

В 1/4 финала Пути РПЛ «Зенит» сыграет с московским «Динамо», а «Оренбург» встретится с «Краснодаром».